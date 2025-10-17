본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

화순장학회 "하반기 장학금 신청하세요~"

호남취재본부 신동호기자

입력2025.10.17 13:48

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오는 26일까지 접수

화순장학회 하반기 장학생 신청·접수 안내. 화순군 제공

화순장학회 하반기 장학생 신청·접수 안내. 화순군 제공

AD
원본보기 아이콘

(재)화순장학회는 지역 인재 육성을 위해 오는 26일까지 하반기 장학생을 모집한다고 밝혔다.


장학금 신청은 정부24에서 '화순장학회'를 검색해 온라인으로 접수하면 되며, 학생과 보호자가 시간과 장소에 구애받지 않고 편리하게 신청할 수 있다.

하반기 장학금은 화순장학금(성적·복지, 대학생 대상)과 다자녀 장학금(2자녀 이상 가정의 고등학생·대학생 대상)으로 학생들의 학업과 진로를 이어갈 수 있도록 지원한다.


대학생 대상 장학금은 등록금 실 납부액 기준 최대 100만 원, 고등학생은 1인당 50만 원이 지급되며, 화순장학금과 다자녀 장학금은 중복하여 신청할 수 없다.


조미화 인구청년정책과장은 "이번 하반기 장학금이 지역 학생들의 학업과 진로에 실질적인 힘이 되길 바라며, 화순장학회는 앞으로도 지역 인재 양성을 위해 지속적인 지원을 이어갈 것"이라고 전했다.

자세한 사항은 화순군청 홈페이지 공지 사항을 확인하거나, 화순군청 인구청년정책과 평생교육팀으로 문의하면 된다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"윤석열 왜 일본하고 가까웠는지 낱낱이 드러나"…소문 무성했던 '그 방'의 실체 증언 나왔다 "윤석열 왜 일본하고 가까웠는지 낱낱이 드러나"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

"한국 화장품 공짜래" 日 여성들 무료 자판기로 '우르르'

"캄보디아 '범죄 배후' 의심 프린스그룹, 서울 도심서 사무실 운영"

우주 결혼식은 '미션 임파서블'?…톰 크루즈, 26세 연하 연인과 결별

추석때 사 입히고 끝나면 환불…"쿠팡이 한복 대여 숍이냐" 내부서도 부글부글

캄보디아, 가이드만 믿으면 된다?…정부 경고에도 여행사는 '안내 없음'

삼성, '투자하는 바이오'로 체질 대전환

새로운 이슈 보기