트럼프 정적 보복인가…볼턴 전 보좌관 기소

재임 중 획득 기밀 가족과 공유·자택 보관

트럼프 "세상은 다 그런 법"

도널드 트럼프 미국 대통령 첫 임기 때 백악관 국가안보보좌관을 지낸 존 볼턴이 16일(현지시간) 국가 기밀 유출 혐의로 기소됐다.

뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 이날 메릴랜드주 연방 대배심원단은 볼턴 전 보좌관을 1급 비밀을 포함한 국방 기밀을 불법으로 보관하고 유출한 18건의 혐의로 기소했다.

존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관.

기소장에 따르면 볼턴은 2018년 4월부터 2019년 9월까지 국가 안보보좌관을 지낼 당시 업무를 상세히 기록한 1000페이지 이상의 일기장 같은 자료를 기밀 취급 인가가 없는 두 명의 가족에게 공유했다.

검찰에 따르면 해당 자료에는 군 관계자, 외국 지도자, 정보기관 구성원과 회의에서 얻은 정보가 적혀있는데 이 중 일부는 최고등급 기밀이다.

그가 자료를 보낼 때 사용한 개인 이메일 계정은 나중에 해킹됐는데, 미 당국은 해커가 이란 정부와 연계된 것으로 파악했다.

또 검찰은 볼턴 전 보좌관이 이 자료 상당수를 출력해 메릴랜드주 자택에 보관했다고 주장했다.

볼턴 전 보좌관은 성명을 통해 이번 기소가 트럼프 대통령의 비판자들에 대한 위협의 일환이라고 주장했다.

볼턴 전 보좌관은 북한, 이란 등 주요 외교 정책에서 트럼프 대통령과 충돌하다 경질됐으며, 이후 대표적인 반트럼프 인사로 변신했다.

그는 2020년 발간한 회고록에서도 트럼프 대통령을 비판적으로 묘사해 논란이 됐다. 당시 법무부는 볼턴 전 보좌관이 저서에서 기밀을 공개했는지 수사했으나 기소되지 않았다.

최근 트럼프 대통령의 정적인 제임스 코미 전 연방수사국(FBI) 국장과 레티샤 제임스 뉴욕주 법무장관 겸 검찰총장이 기소된 데 이어 볼턴 전 보좌관도 기소되며 보복 논란이 제기되고 있다. 다만 NYT는 이번 수사는 전임 바이든 행정부에서 동력을 확보했다고 전했다.

워싱턴포스트(WP)도 볼턴 기소에는 트럼프 대통령이 손수 고른 검사가 아니라 경험이 많고 존경받는 검사 켈리 헤이스가 서명했다고 보도했다. 다만 매체는 법무부 고위 관료들이 메릴랜드 검찰청에 볼턴 기소를 서두르라고 압박했으며, 볼턴 수사에 관여하는 법무부 내 국가안보 관련 부서를 이끄는 존 아이젠버그가 전날 백악관에 있었다고 소식통을 인용해 보도했다.

한편 트럼프 대통령은 이날 백악관 행사에서 이번 기소에 대한 질문에 "그는 나쁜 사람이다"라며 "세상은 다 그런 법"이라고 말했다.





