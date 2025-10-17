부천시, 'KTX-이음열차 소사역 정차' 10만 서명운동 돌입

경기 부천시는 서해선 KTX-이음 열차의 소사역 정차를 촉구하는 10만 서명운동을 시작했다고 17일 밝혔다.

서명운동은 부천시민과 인천·서울 서남권 주민의 광역철도 접근성을 높이고 지역 산업과 관광 활성화를 통한 경제적 효과를 목표로 추진되며, 오는 12월 19일까지 진행된다.

온라인 서명운동은 큐아르(QR) 코드와 부천시 홈페이지를 통해 참여할 수 있다. 오프라인 서명운동은 시청과 원미구·소사구·오정구청, 각 동 행정복지센터 민원실을 비롯해 소사역, 부천시청역 등 주요 전철역과 아파트 단지 등에서 진행된다.

'KTX-이음 소사역 정차 요구 서명운동' 홍보 포스터. 경기 부천시 AD 원본보기 아이콘

시는 서명운동에 시민과 지역 단체, 학교 등 다양한 주체가 참여할 수 있도록 홍보활동도 병행한다. 특히 서해선 KTX-이음 소사역 정차의 필요성과 지역 발전 효과를 널리 알리기 위해 소셜네트워크서비스(SNS), 지역 축제 현장 캠페인 등을 통해 적극적으로 홍보할 예정이다.

조용익 부천시장은 "KTX-이음 소사역 정차는 단순한 교통 개선을 넘어 서해선 시대에 부천이 수도권 서남부의 중심으로 도약할 수 있는 계기"라며 "많은 시민의 참여를 바란다"고 말했다.

현재 부천·인천 등 서남권 주민이 충청권(홍성 등)으로 대중교통을 이용할 경우 서울을 경유해 약 3시간이 소요된다. KTX-이음을 통해 소사역 정차가 실현되면 환승이나 경유 없이 약 1시간 20분 만에 도달할 수 있어 이동시간이 절반 이상 단축된다.





