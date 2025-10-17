본문 바로가기
부산 전국체전, 재외동포 선수 18개국 1512명 참가

영남취재본부 김용우기자

입력2025.10.17 10:51

부산시, 국가별 전담팀 운영

부산에서 개막한 제106회 전국체전에 재외한인체육단체 동포 1500여명이 참가했다. 코로나 이후 최대 규모이다.


부산시(시장 박형준)는 17일부터 열리는 '제106회 전국체육대회'에 18개국 재외한인체육단체 선수단 1512명이 참가한다고 알렸다.

올해 참가 규모는 2020년대 들어 최대치로 최근 4년간 전국체전 중 가장 많은 인원이다. 2022년 울산체전에 1331명, 2023년 전남에 1475명, 2024년 경남에 1478명이었다.


재외한인체육단체 선수단은 지난 14일부터 입국해 오는 24일까지 11일간 부산에 머물며 15개 종목에 출전한다. 재외한인부 경기는 축구, 테니스, 볼링, 골프, 탁구, 스쿼시, 태권도, 검도 등 8개 종목이며, 일부 선수는 수영, 유도, 역도, 복싱, 사격, 육상 100m, 레슬링 등 일반부 경기에 출전해 시·도 선수단과 기량을 겨룬다.


18개 재외한인체육단체 중에서는 ▲재미국 선수단(167명)이 가장 큰 규모를 보였고, ▲재일본(158명) ▲재인도네시아(147명) ▲재호주(142명) 선수단이 뒤를 이었다.

시는 선수단이 경기에 집중할 수 있도록 지난 14일부터 시 공무원 230여명으로 구성된 국가별 전담팀을 운영하고 있다. 전담팀은 개회식 입장을 비롯해 숙소 안내, 이동 지원 등 전반적인 편의를 제공한다. 개회식 다음 날인 18일에는 각 단체 숙소를 찾아 환영 인사를 전하고 오는 21일에는 환영 만찬을 열어 선수단을 격려할 예정이다.


손태욱 부산시 체육국장은 "전국체전에 참가하기 위해 고국을 찾은 재외한인체육단체 선수단 여러분께 감사드린다"며 "25년 만에 부산에서 열리는 이번 대회가 화합의 장이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

부산시청.

부산시청.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
