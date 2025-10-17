TIGER 미국나스닥100 ETF, 상장 15주년 맞아

미래에셋자산운용은 'TIGER 미국나스닥100 ETF'가 상장 15주년을 맞이했다고 17일 밝혔다. 미래에셋자산운용은 투자자들의 꾸준한 성원에 감사의 뜻을 전하며 '15년의 여정, 장기투자의 마라톤 완주'를 주제로 이벤트를 진행한다.

2010년 10월18일 상장한 TIGER 미국나스닥100 ETF는 국내 최초의 미국 투자 ETF다. 개인 투자자가 직접 해외 주식에 투자하기 다소 제약이 많았던 시기다. TIGER 미국나스닥100 ETF는 국내 ETF 시장에서도 간편하게 미국 주식 투자할 수 있는 '미국 시장으로 향하는 통로' 역할을 수행했다.

15년간 지속해서 성장하며 장기투자의 상징이자 '헤리티지(Heritage) ETF'로 자리매김했다. 나스닥100지수가 꾸준히 우상향하며 상장 당시 1만원이었던 주당 가격은 현재 15만원을 넘어섰다. 무려 15배의 주가 상승을 달성했다. 16일 기준 TIGER 미국나스닥100 ETF 순자산 규모는 6조1864억원을 기록했다. 국내는 물론 현재 아시아에 상장된 미국 나스닥100 투자 ETF 중 최대 규모다.

미래에셋자산운용은 TIGER 미국나스닥100 ETF 상장 15주년을 기념해 장기 투자자와 함께 하는 이벤트를 진행한다. 해당 ETF를 보유한 투자자 중 첫 매수일 기준 장기 투자자 상위 100명에게 다양한 경품을 제공한다.

매수 인증 및 15주년 기념 영상 댓글 이벤트도 진행해 그동안의 여정을 함께한 투자자들과 새로운 도약을 기념하는 소통의 장을 마련한다. 이벤트 관련 자세한 내용은 TIGER ETF 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

미래에셋자산운용 ETF연금플랫폼 성태경 대표는 "TIGER 미국나스닥100 ETF는 지난 15년 동안 시장의 변동성을 넘어 꾸준히 성장해온 장기투자의 대표 사례"라고 소개했다.

이어 "시간이 증명한 가치와 장기투자의 철학을 다시금 재조명하는 계기가 될 것으로 기대한다"며 "미래에셋자산운용은 앞으로도 TIGER 미국나스닥100 ETF와 같은 헤리티지 상품을 통한 글로벌 분산투자와 장기투자 문화 정착을 선도해 나가겠다"고 말했다.

