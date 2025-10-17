BOJ 총재 "경기 전망 확신 커지면 금리 조정"

"회의 시점 정보·데이터 종합해 금리 결정"

"관세 영향 시점 늦춰져…가능성 여전"

오는 29~30일 금융정책결정회의를 앞둔 일본은행(BOJ)의 우에다 가즈오 총재가 금리 인상 여부와 관련해 "회의 시점에 정보와 데이터를 종합해 논의하고 결정하겠다"고 말했다. 또 "경기 전망에 대한 확실성에 따라 금융 완화의 정도를 적절히 조정해 나가겠다는 입장에는 전혀 변함이 없다"고 기존 입장을 반복했다.

16일(현지시간) 블룸버그 통신과 니혼게이자이신문(닛케이) 등에 따르면 우에다 총재는 미국 워싱턴DC에서 열린 주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행총재 회의에서 "경제·물가 전망, 이를 둘러싼 리스크와 전망의 정확도에 따라 금융 정책을 결정하고 있다"며 이같이 말했다.

이날 발언은 회의 막판까지 결정을 미루되, 금리 인상 가능성도 여전히 열어두고 있다는 의미로 풀이된다. 블룸버그 통신은 우에다 총재가 기존 입장을 재확인한 것은 일본 내부의 정치적 혼란과 미·중 무역 갈등이 고조되는 상황에서도 BOJ가 10월 금리 인상 가능성을 배제하지 않은 것이라고 설명했다.

특히 이날 우에다 총재의 발언은 다카이치 사나에 자민당 신임 총재가 선출된 뒤 처음 나온 발언이라는 점에서 의의가 크다. 아베노믹스를 계승하는 다카이치 총재는 그간 BOJ의 금리 인상 정책에 비판적인 기조를 보였다. 다카이치 총재 당선 이후 10월 금리 인상에 대한 시장의 기대가 꺾였다.

블룸버그는 일본의 정치적 불확실성이 금리 인상 상황을 더욱 복잡하게 만들고 있다고 짚었다. 자민당의 오랜 연정 파트너였던 공명당이 이탈하면서 다카이치 총재가 첫 일본 여성 총리가 될 가능성이 불투명해진 상태다. 현재 자민당은 제2야당 일본유신회와 협력을 모색 중이며, 다른 야당들은 자민당에 맞서는 연합 전선을 구축하고 있다. 다만 엔화 약세가 지속되면서 인플레이션이 악화하기 전에 BOJ가 나서야 한다는 압박이 커질 수 있다고 매체는 덧붙였다.

우에다 총재는 일본의 국내 정치적 불안정이 금리 정책 결정에 미치는 영향에 대한 질문을 받자 구체적으로 답변하지 않았다.

관세 정책의 영향에 대해선 아직은 아니지만 앞으로 나타날 수 있다고 전망했다. 그는 "세계 경제와 미국 경제는 3~4월 무렵의 전망과 비교하면 지금까지 상당히 견조한 모습을 보인다"며 "그 이유 중 하나는 관세 영향이 나타나는 시점이 다소 늦춰졌기 때문"이라고 말했다. 이어 "다만 향후 그 영향이 가시화될 가능성은 여전히 있으며, 전망이나 하방 리스크에 반영하지 않을 수 없다는 것이 여러 기관과 전문가의 평가"라고 덧붙였다.





오수연 기자



