본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

칠곡소방서, ‘칠곡 낙동강평화축제’ 소방안전체험 부스 운영

영남취재본부 김이환기자

입력2025.10.17 09:43

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이동안전체험차,심폐소생술 교육
소화기 사용법 안전 체험 프로그램을 운영

경북 칠곡소방서(서장 최원익)는 10월 16일부터 19일까지 칠곡보 생태공원 일원에서 열리는 '칠곡 낙동강 평화축제'에서 이동안전체험차 교육, 심폐소생술 교육, 소화기 사용법 등 다양한 안전 체험 프로그램을 운영하고 있다.


이번 행사에서는 이동안전체험차를 통해 화재 발생 시 대피 요령 및 재난 유형별 안전 체험을 할 수 있으며, 심폐소생술(CPR) 실습과 소화기 사용 교육도 함께 진행돼 방문객들의 큰 관심을 끌고 있다.

특히 어린이와 어른까지 가족 단위 관람객이 함께 참여하며 자연스럽게 안전의 중요성을 배우는 등 큰 호응을 얻고 있다.

좌) 체험부스운영 우)심폐소생술 교육 중이다./김이환기자

좌) 체험부스운영 우)심폐소생술 교육 중이다./김이환기자

AD
원본보기 아이콘

체험에 참여한 한 관람객은 "직접 해보니 위급 상황에서 어떻게 행동해야 할지 확실히 알게 됐다"며 "아이들과 함께 배우는 시간이 매우 뜻깊었다"고 했다.


또한 칠곡소방서는 축제 기간 발생할 수 있는 안전사고를 사전예방하고, 긴급 상황 발생 시 신속한 대응을 위해 펌프차와 구급차 등 소방차량과 안전 순찰 인원을 현장에 배치했다.


아울러 소방서는 이번 축제와 연계해 '방화문 닫기 캠페인'을 전개하며 관람객들에게 화재 확산을 막는 생활 속 작은 실천의 중요성을 알렸다.

칠곡소방서장은 "관람객들이 축제를 즐기면서 자연스럽게 안전의 중요성을 느낄 수 있도록 다양한 체험과 캠페인을 준비했다"며 "앞으로도 누구나 쉽게 접할 수 있는 체험교육을 통해 안전 문화 확산에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조건부 허용 검토 "중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

우주 결혼식은 '미션 임파서블'?…톰 크루즈, 26세 연하 연인과 결별

"캄보디아 '범죄 배후' 의심 프린스그룹, 서울 도심서 사무실 운영"

추석때 사 입히고 끝나면 환불…"쿠팡이 한복 대여 숍이냐" 내부서도 부글부글

"대중들 개돼지라 금방 잊을 것" 韓 정부 난리에 캄보디아 모집책 '코웃음'

"투기 잡다가 무주택까지 잡네"…강북구 주담대, 마·성·광보다 줄었다

K-방산 한눈에… '서울 ADEX 2025' 오늘 개막

새로운 이슈 보기