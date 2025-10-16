넷마블 마브렉스, MS와 게임 퍼블리싱·AI 기반 혁신 업무협약

블록체인 게임지원 '엑셀레이터' 전개

웹3 생태계 활성화·게임 인프라 확장

넷마블의 블록체인 전문회사 마브렉스는 마이크로소프트(MS)와 '게임 퍼블리싱 및 인공지능(AI) 기반 혁신'을 위한 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

민주홍 한국MS 게이밍 사업부문장(왼쪽 세 번째)과 홍진표 마브렉스 대표(왼쪽 네 번째) 등 양사 관계자들이 15일 '게임 퍼블리싱 및 인공지능(AI) 기반 혁신'을 위한 업무협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다.

마브렉스는 MS와 함께 웹3 생태계 활성화를 목표로 블록체인 게임 지원 프로그램 '엑셀레이터'를 전개한다. 에저 기반 클라우드는 물론이고 에저 오픈 AI, 코파일럿 스튜디오 등 MS의 AI 기술을 웹3 게임 사업에 접목한다. 또 웹3 게임 시장 내 브랜드 확장을 위해 글로벌 고투마켓(GTM) 전략도 MS와 함께 수립한다는 방침이다.

민주홍 한국MS 게이밍 사업 부문장은 "마브렉스와의 협업은 MS의 애저 기반 클라우드와 AI 기술이 글로벌 웹3 게임 산업과 긍정적 시너지를 보여주는 좋은 사례가 될 것"이라며 "기술적 지원과 마케팅, 생태계 확장까지 다각도로 협력해 나갈 계획"이라고 말했다.

홍진표 마브렉스 대표는 "이번 협업은 단순한 기술 도입을 넘어 웹3 게임 퍼블리싱의 새로운 기준을 제시하는 전략적 파트너십이 될 것으로 기대한다"며 "MS와 함께 글로벌 웹3 게임 시장에서 경쟁력 있는 마브렉스 생태계를 구축해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 마브렉스는 올 하반기에 '빌런즈(MOBA)', '크리티카(ARPG)' 등 다양한 장르의 글로벌 웹3 게임을 마브렉스 생태계에 온보딩해 라인업을 강화하고, 이뮤터블 등 글로벌 블록체인 플랫폼과 협업해 퍼블리싱 역량을 고도화할 계획이다





노경조 기자



