본문 바로가기
Dim영역
증권
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기타

금감원, 기업 1230곳에 감사인 지정 결과 사전통지

유현석기자

입력2025.10.17 06:10

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


금융당국이 총 1230개 기업에 주기적 지정 등 감사인 지정 결과를 사전통지했다.


금감원, 기업 1230곳에 감사인 지정 결과 사전통지
AD
원본보기 아이콘

17일 금윰감독원이 발표한 '2026사업연도 주기적 지정 등 감사인 지정 결과 사전통지'에 따르면 이번 사전통지 대상은 주기적 지정 506사, 직권 지정 724사 등 총 1230사다. 전년 대비 4사가 감소했다.

코스피 257사, 코스닥 626사 등 상장사가 910개사이고, 비상장사는 320개사다. 이 중 547개사는 올해 신규로 지정됐다. 683개사는 이전 지정사유로 연속 지정됐다.


주기적 지정의 경우 신규 지정된 회사는 179곳이다. 상장사 171곳과 대형 비상장사 8곳이 포함됐다. 신규 지정 상장사의 평균 자산규모는 별도 기준 6862억원이다. 코스피와 코스닥 각각 평균 2조5000억원과 1863억원 수준이다.


직권 지정의 경우 368곳이 신규로 지정됐다. 상장사 145사와 비상장사 223사 등이다. 지정사유별로는 상장 예정이 202사였으며 3년 연속 영업손실 등 재무 기준 미달 78사, 관리종목 31사 등이다.

회사와 감사인은 이번 사전통지 2주 내 재지정 요청이나 의견을 제출해야 한다. 제출된 의견은 검토 후 올해 11월12일 본통지 때 반영될 예정이다. 본통지 후 2주 이내에 감사계약이 체결돼야 한다.


금감원은 "감사업무에 지장이 없는 범위 내에서 기한을 탄력적으로 연장 운영하는 등 지정감사가 원활히 수행될 수 있도록 지원할 예정"이라고 설명했다.


감사인 지정제도는 감사인의 독립성을 확보하고 감사품질을 개선하고자 회사가 감사인을 자유 선임하지 않고, 증권선물위원회가 감사인을 지정하는 제도다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조건부 허용 검토 "중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"설마 내 일본여행 때도? 취소해야 하나" 공포…잇따른 강진, 심상치 않다

로보락 왕좌 '흔들'…드리미·에코백스, 한국서 ‘中 로봇청소기 전쟁’

무개념 캠핑? 양양 전기차 충전소에 텐트 치고 반려견 산책까지

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"이게 진짜 만원?"…지역축제 '닭강정' 바가지 논란

평균 연봉 1억에도…짐 싸서 나가는 이곳

손안의 AI슈퍼컴…젠슨황이 머스크·올트먼에게 들고갔다

새로운 이슈 보기