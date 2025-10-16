본문 바로가기
고양시, 저연차 공무원 대상 조직개편 의견수렴회 개최

이종구기자

입력2025.10.16 16:02

현장 목소리 청취로 실효성 높은 조직개편 추진

경기 고양특례시(시장 이동환)가 지난 15일 제1별관 교통정책회의실에서 신규·저연차 공무원의 현장 의견 청취를 위한 '조직개편 의견수렴회'를 열었다.

고양특례시가 지난 15일 저연차 공무원을 대상으로 조직개편 의견수렴회를 개최하고 있다. 고양특례시 제공

고양특례시가 지난 15일 저연차 공무원을 대상으로 조직개편 의견수렴회를 개최하고 있다. 고양특례시 제공

기획정책관 주재로 진행된 이번 의견수렴회는 고양시공무원 노동조합 위원장과 저연차 공무원 11명이 참석해 조직개편과 인력운영 전반에 대한 의견을 나눴다.


이날 의견수렴회는 자유로운 분위기의 토론으로 진행됐다. 참석자들은 실무 경험을 토대로 ▲정원 동결 장기화에 따른 하위직 승진 적체 및 사기 저하 문제 ▲수요 변화에 탄력 대응하는 유동적 인력 재배치·조정 체계 구축 ▲복합·다변화되는 행정수요에 대응할 전문조직 신설 및 세분화 ▲과제 중심의 부서 간 협업 체계 구축으로 부서 칸막이 현상 완화 등 다양한 의견을 제시했다.

안영선 기획정책관은 "현장에 있는 저연차 직원들의 시선은 조직개편의 실효성을 높이는 데 필수적"이며 "저연차 공무원들의 고충 해소를 위해 오늘 제시된 의견을 면밀히 검토하겠다"고 말했다.


장혜진 노조위원장은 "현장의 고충을 면밀히 듣고, 저연차 직원의 삶의 질 향상을 위해 하위직 승진 적체와 조직 문제 해결에 함께하겠다"고 말했다.




고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
