본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

1년간 발생 해양쓰레기 치우는데 25년 걸린다고?

호남취재본부 강성수기자

입력2025.10.16 15:50

시계아이콘00분 53초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

해양환경정화선 노후화…수거 용량 태부족
서삼석 "신규 정화선 건조·국비 지원 확대"

1년간 발생 해양쓰레기 치우는데 25년 걸린다고?
AD
원본보기 아이콘

매년 심각해지는 해양쓰레기 문제 해결책으로 기대를 모았던 해양환경정화선(이하 정화선)이 정작 제 역할을 못하고 있는 것으로 드러났다. 선박 노후화와 턱없이 부족한 수거 용량으로 해양오염 대응 역량이 사실상 마비 상태라는 지적이 나온다.


16일 더불어민주당 서삼석 의원(전남 영암·무안·신안)이 해양수산부로부터 제출받은 '해양환경정화선 운용 현황' 자료에 따르면 전국 지자체가 보유한 17척의 정화선 중 무려 5척(약 30%)이 법정 내구연한을 이미 초과했거나 곧 도달하는 심각한 노후 상태인 것으로 확인됐다.

특히 전남도의 경우 운영 중인 정화선 6척 중 4척의 평균 선령이 26년에 달해 배 수명 25년을 이미 넘어선 것으로 파악됐다. 부산에 배치된 정화선 1대 역시 26년 된 노후 선박이며, 제주는 아예 정화선이 없어 지역 간 편차와 노후화가 심각한 상황이다.


정화선의 수거 용량 부족은 더 큰 문제로 지적된다. 해수부는 매년 약 14만5,000톤의 해양쓰레기가 발생하는 것으로 추정하고 있지만, 현재 정화선 17척 중 76%에 해당하는 13척은 수거 용량이 20t에도 미치지 못한다. 정화선 1척당 연간 평균 수거량은 347t에 불과하며, 현재 장비로는 1년 동안 발생하는 해양쓰레기를 수거하는 데 무려 25년이 걸린다는 계산이 나온다.


해양환경 보전과 해양쓰레기 대응 역량 강화를 위해선 노후 정화선을 대체할 신규 선박 건조가 시급하다는 목소리가 높다. 현재 국가와 지자체가 건조 예산을 절반씩 부담하는 방식으로는 한계가 있는 만큼 국비 지원을 대폭 확대해야 한다는 의견이 제기된다.

서 의원은 "이재명 정부가 '청정한 우리바다'를 국정과제로 채택해 해양환경 개선을 추진하고 있지만, 정작 해양쓰레기 수거 역량은 매우 미흡하다"며 "노후 정화선 대체와 대형 정화선 신규 건조를 위한 국비 지원 확대가 시급하고, 해양쓰레기 문제는 지자체에만 맡길 일이 아니라, 국가가 책임지고 대응해야 할 사안이다"고 강조했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[르포] "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포…"계약금 넣겠다" 전화 폭주한 분당[부동산AtoZ] [르포] "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"설마 내 일본여행 때도? 취소해야 하나" 공포…잇따른 강진, 심상치 않다

로보락 왕좌 '흔들'…드리미·에코백스, 한국서 ‘中 로봇청소기 전쟁’

무개념 캠핑? 양양 전기차 충전소에 텐트 치고 반려견 산책까지

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"이게 진짜 만원?"…지역축제 '닭강정' 바가지 논란

평균 연봉 1억에도…짐 싸서 나가는 이곳

손안의 AI슈퍼컴…젠슨황이 머스크·올트먼에게 들고갔다

새로운 이슈 보기