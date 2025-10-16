본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

동해시, 북방경제 주도…산업물류·관광휴양도시로 새로운 도약

이종구기자

입력2025.10.16 15:29

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

동해시, 2026년 주요업무계획 보고회 개최
민선 8기 시민중심·경제중심의 행복도시 완성

강원도 동해시(시장 심규언)는 16일 시청 2층 회의실에서 '2026년 주요업무계획 보고회'를 개최했다.

심규언 동해시장이 16일 시청 2층 회의실에서 '2026년 주요업무계획 보고회'를 개최하고 있다. 동해시 제공

심규언 동해시장이 16일 시청 2층 회의실에서 '2026년 주요업무계획 보고회'를 개최하고 있다. 동해시 제공

AD
원본보기 아이콘

보고회에서는 대내적 '민선 8기, 시민중심·경제중심의 행복도시 완성', 대외적 '북방경제 주도, 산업물류·관광휴양도시로 새로운 도약!'이라는 방향성을 가지고, 민선 8기 남은 기간의 성과 창출과 지역 도약을 위한 구체적 방안을 논의했다.


2026년에는 지역 민생 안정과 경제 회복을 위해, 민생회복·성장 모멘텀 마련과 취약 계층 생활 안정 지원을 포함한 민생안정 대책을 중점적으로 점검하고 시정 혁신을 지속 추진할 계획이다.

또한 도시환경변화를 선도하기 위해 주요 관광지 및 도심 공중화장실 개선, 공공건축물(경로당) 그린리모델링, 여가·힐링 공간으로서의 전천조성, 동쪽바다 중앙시장 문화관광형시장 육성 등 시민이 직접 체감할 수 있는 핵심사업을 중점 추진한다.


아울러 미래청정 수산산업 생태계 조성과 동해항 항만 배후단지 지정 등을 통해 미래 신성장 동력산업의 경쟁력을 강화하는 한편, 변화하는 관광트렌드에 맞춰 광역교통망과 연계한 특화관광지 개발, 무릉별유천지 쇄석장 문화재생, 국민여가 캠핑장조성 등을 통해 차별화된 관광휴양도시 완성에도 힘쓸 예정이다.


동해시는 시정 전반에 걸쳐 새 정부 국정과제와 연계한 지역혁신 정책과제를 적극 발굴하고 선제적 대응을 통해 지역 발전 기회 확대와 시민 삶의 질 향상에 주력할 계획이다.

심규언 시장은 "민선 8기 남은 기간 기본과 원칙을 지키며 행정 역량을 집중해 시민 소득 향상과 삶의 질 개선을 실현하고 모두가 체감할 수 있는 '행복 동해'를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[르포] "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포…"계약금 넣겠다" 전화 폭주한 분당[부동산AtoZ] [르포] "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"설마 내 일본여행 때도? 취소해야 하나" 공포…잇따른 강진, 심상치 않다

로보락 왕좌 '흔들'…드리미·에코백스, 한국서 ‘中 로봇청소기 전쟁’

무개념 캠핑? 양양 전기차 충전소에 텐트 치고 반려견 산책까지

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"이게 진짜 만원?"…지역축제 '닭강정' 바가지 논란

평균 연봉 1억에도…짐 싸서 나가는 이곳

손안의 AI슈퍼컴…젠슨황이 머스크·올트먼에게 들고갔다

새로운 이슈 보기