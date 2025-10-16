본문 바로가기
춘천시 "삼악산 전망대 불법캠핑 안돼요"…올바른 산행문화 확산

이종구기자

입력2025.10.16 14:07

춘천시, 캠핑·취사 금지 안내판 추가 설치 등 관리 강화

강원도 춘천시(시장 육동한)가 최근 삼악산 정상부 전망대에서 발생한 불법 캠핑 및 취사 행위와 관련 야영 금지 안내와 현장 관리를 강화하기로 했다. 이는 안전사고 예방과 건전한 이용문화 정착을 위한 조치다.

삼악산 케이블카.

삼악산 케이블카.

시는 우선 삼악산 전망대 및 등산로 입구 일대에 '캠핑·취사 금지' 안내판을 추가 설치하고 전망대 내부에는 불법 텐트 설치를 예방하고 공간 질서 유지를 위한 안전시설을 설치할 계획이다.


다음 달부터는 '산불 예방 합동 캠페인'을 추진해 등산객을 대상으로 화기 사용 금지, 쓰레기 되가져가기, 탐방 예절 준수 등 올바른 산행문화 정착을 위한 홍보 활동도 병행한다.

시 관계자는 "지속적인 현장 점검과 불법행위 예방 활동을 통해 시민과 관광객 모두가 쾌적하게 즐길 수 있는 관광환경을 만들어가겠다"며 "춘천지역 주요 관광지 전역으로 안전하고 질서 있는 이용문화를 확산시켜 나갈 계획"이라고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr


