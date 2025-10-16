본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기업·CEO

12월 개최 '세계수소엑스포'에 린데·에어리퀴드 등 참가

강희종에너지 스페셜리스트

입력2025.10.16 12:14

시계아이콘00분 58초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오는 12월 4일부터 7일까지 열리는 '세계수소엑스포(World Hydrogen Expo·WHE) 2025'에 세계 최대 산업용 가스·엔지니어링 기업인 독일 린데(Linde)가 처음으로 본사 차원에서 참여한다고 조직위원회(공동위원장: 한국자동차모빌리티산업협회 강남훈 회장, 한국수소연합 김재홍 회장)가 16일 밝혔다.


WHE 2025는 전 세계 수소기업들이 참가해 최신 기술과 트렌드를 선보이며 글로벌 협력 기회를 마련하는 세계 최대 규모의 수소산업 이벤트다. 올해부터는 '수소 국제 컨퍼런스'와 수소산업 전시회인 'H2미트( MEET)'가 통합돼 열린다.

올해 행사에 3M은 플래티넘 스폰서로 참여하며, 수소 저장·운송용 글라스 버블(Glass Bubbles), 넥스텔 및 나노구조 이리듐 촉매 등 핵심 기술을 선보인다.


프랑스 에어리퀴드도 본사 차원에서 참여해 저탄소 수소 생산, 재생 전해조 기반의 그린 수소, 수소 액화 시스템, 배관 및 저장 인프라 기술, 수소 활용 연료전지 응용 등을 소개할 예정이다. 이밖에 헨켈록타이트, 미쓰비시케미칼 그룹 등 해외 기업이 수소 관련 제품을 선보일 예정이다.


12월 개최 '세계수소엑스포'에 린데·에어리퀴드 등 참가
AD
원본보기 아이콘

국내 수소기업 가운데에서는 에이이에스텍(AES Tech)이 새롭게 참가해 무수 액상 암모니아 전기분해를 활용한 수소 추출기를 소개한다. IT 소재 전문 기업인 신성씨앤티(Shinsung CNT)는 수전해 수소 생산의 핵심 부품인 'PEM 수전해용 PTL(Porous Transport Layer)'를 출품한다.

국내 최초로 지능형 차압 전송기를 개발한 두온시스템(Duonsystem)은 이번 WHE 2025 신규 참가를 통해 압력 트랜스미터와 레벨 트랜스미터, 온도 트랜스미터 등을 소개한다.


가스 파이핑 및 튜빙 솔루션을 제공하는 국내 기업인 탈렌트엘엔지(Talent LNG)는 수소 저장과 이동에 사용되는 진공 단열 배관과 기화기를 출품한다.


강남훈 WHE 조직위원장은 "수소 산업은 미래 친환경 에너지 전환의 핵심 축으로 성장하고 있다"며 "WHE 2025는 글로벌 수소 산업의 최신 기술과 트렌드는 물론, 수소 생태계 확산과 탄소중립 실현을 위한 다양한 해법을 제시하는 산업 혁신의 무대가 될 것"이라고 밝혔다.


WHE 2025는 오는 12월 4일부터 12월 7일까지 총 4일간 경기도 고양시 킨텍스 제2전시장에서 개최된다. 행사에 대한 자세한 내용은 WHE 2025 홈페이지에서 확인할 수 있다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이제 교통카드 필요 없겠네"…신용카드 하나로 서울여행 가능해진다 "이제 교통카드 필요 없겠네"…신용카드 하나로 서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그때 민주당 재집권 보고서 '부동산대책 답안지'였다"…보유세 확 올리나

무개념 캠핑? 양양 전기차 충전소에 텐트 치고 반려견 산책까지

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"이게 진짜 만원?"…지역축제 '닭강정' 바가지 논란

"테이블에 기저귀 버리고 갔다"… 젊은 부부에 분노한 고기집 사장

"설마 내 일본여행 때도? 취소해야 하나" 공포…잇따른 강진, 심상치 않다

출근길 '먹통'된 유튜브·유튜브 뮤직…글로벌서 오류 발생

새로운 이슈 보기