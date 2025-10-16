과학기술문화 발전에 기여한 당신은?… 동남권과학관협의회, 제4회 동남권 과학문화상 공모

"과학기술문화 발전에 기여한 이를 찾습니다."

국립부산과학관이 주관하는 동남권과학관협의회가 '제4회 동남권 과학문화상' 후보자를 16일부터 다음달 13일까지 모집한다.

동남권 과학문화상은 과학기술문화 발전과 확산에 기여한 과학관과 유관기관 종사자의 공로를 격려하고 지역 과학문화 진흥에 대한 자긍심을 높이기 위해 2022년 제정된 상으로 올해 4회째를 맞는다.

시상 부문은 단체, 개인, 성과 부문으로 나뉘며 올해는 전시·교육·행사·운영·연구·소통·디자인·정책 등 다양한 과학문화 영역에서 우수 사례를 조명하기 위해 '성과부문'이 새롭게 신설됐다.

지원 자격은 단체의 경우 2년 이상 업적을 쌓은 기관이나 단체, 개인은 3년 이상 공적이 있는 자, 성과 부문은 최근 3년 이내 우수한 성과를 낸 개인 또는 팀이다. 지원 대상에는 협의회 소속 기관과 직원은 물론 각 기관에서 활동 중인 과학해설사와 교육강사 등도 포함된다.

후보자는 적격심사를 거친 뒤 전문가로 구성된 심사위원회의 공정한 심의를 통해 최종 수상자가 결정된다. 수상자에게는 동남권과학관협의회장(국립부산과학관장) 명의의 상패와 상금 300만원이 수여된다. 시상식은 오는 12월 열리는 동남권과학관협의회 정기회의에서 진행될 예정이다.

접수는 국립부산과학관 누리집에서 신청서를 내려받아 이메일로 제출하면 된다.

동남권과학관협의회는 '과학관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률'에 따라 국립부산과학관이 주관하며 부산·울산·경남 지역 32개 과학관과 유관기관이 참여하고 있다. 협의회는 전시 교류, 교육 협력, 공동 홍보, 과학문화 네트워크 확대 등 지역 과학문화 생태계 조성을 위한 다양한 협력 사업을 추진하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



