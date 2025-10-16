아파트멘터리, LG전자 전략적 투자 유치

가전·인테리어 AI융합 몰입형 주거 솔루션 ‘이머시브홈’

글로벌 시장 공동 공략

아파트 인테리어 전문기업 아파트멘터리는 LG전자로부터 전략적 투자를 유치했다고 16일 밝혔다. 이번 투자는 가전·인테리어·AI·IoT 기술을 결합한 차세대 주거 경험을 구현하기 위한 전략적 협력의 일환이다. 아파트멘터리는 2022년 시리즈 C 이후 첫 신규 투자를 유치하게 됐다.

아파트멘터리는 올해 상반기 기준 리모델링 누적 착공 수가 전년 동기 대비 64.07% 증가하며 견조한 성장세를 이어가고 있다. 같은 기간 고객만족도(NPS) 역시 누적 56.07점을 기록하며 서비스 경쟁력을 입증했다.

이번 투자를 계기로 아파트멘터리와 LG전자는 인테리어 기획 단계부터 가전과 IoT 기술을 통합한 몰입형 주거 솔루션 '이머시브홈(ImmersiveHome)'을 선보이는 한편, 아파트멘터리 키친 브랜드 '아킷'과 LG전자의 주방가전을 패키지 상품으로 구성하고 아파트멘터리에서 가구와 가전을 함께 매칭해 고객에게 제공할 계획이다. 기존의 분리됐던 구매, 상담 과정을 통합하고 인테리어 여정의 고객 경험을 획기적으로 향상시키는 것이 목표이다. 이번 협력을 통해 LG전자가 아파트멘터리 이사회에 참여하며, 양사의 전략적 방향성과 실행 체계를 더욱 긴밀히 공유할 수 있게 됐다.

윤소연·김준영 아파트멘터리 공동대표는 "아파트멘터리는 지난 10년간 한국 소비자의 높은 기준에 부응하는 디테일한 K-장인정신 기반의 홈 리노베이션 서비스를 발전시켜 왔다"며, "북미 등 주요 글로벌 가전시장에서 1위를 기록한 LG전자와 함께, 글로벌 고객에게 신뢰받는 새로운 주거 경험을 제시하겠다"고 말했다.





