본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기업·CEO

삼성 마이크로 RGB TV 등 美 타임 '올해 최고의 발명품' 선정

박준이기자

입력2025.10.16 08:22

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

RGB 컬러 백라이트로 높은 색 재현율
디자인, 엔터테인먼트 분야도 선정
삼성, 타임 3년 연속 선정

삼성전자의 2025년형 마이크로 RGB(적·녹·청) TV, 더 프레임 프로, 더 프리미어 5가 미국 시사 전문지 타임이 선정한 '2025 최고의 발명품'에 선정됐다.


16일 삼성전자에 따르면 마이크로 RGB TV는 '소비자 가전' 분야, 더 프레임 프로는 '디자인' 분야, 더 프리미어 5는 '엔터테인먼트&게이밍' 분야에 이름을 올렸다.

삼성전자 마이크로 RGB TV. 삼성전자.

삼성전자 마이크로 RGB TV. 삼성전자.

AD
원본보기 아이콘

삼성 마이크로 RGB TV는 115형 대형 스크린에 마이크로 크기의 RGB LED(발광다이오드)를 초미세 단위로 배열한 RGB 컬러 백라이트를 적용해 더 높은 색 재현율을 구현했다.


국제전기통신연합이 제정한 색 정확도를 측정하는 지표인 'BT2020' 면적률 100%를 달성했고 독일 전문기관 VDE로부터 '마이크로 RGB 정밀 색상' 인증을 받았다.


라이프스타일 TV 제품인 더 프레임 프로는 전원이 꺼져 있을 때도 그림·사진 등의 예술 작품을 아트스토어를 통해 다양하게 즐길 수 있는 것이 특징이다. 무선 원 커넥트 박스를 적용해 선 없이 깔끔하게 사용할 수 있다.

4K 터치스크린 프로젝터 더 프리미어 5는 콤팩트한 디자인과 선명한 화질을 갖췄다.


타임은 2023년에는 삼성전자의 갤럭시 Z 플립5·미세 플리스틱 필터를, 2024년에는 네오 QLED(퀀텀닷 발광다이오드) 8K, 액자형 스피커 뮤직 프레임 등을 '올해 최고 발명품'으로 선정한 바 있다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"여보, 일본 여행 취소할까?"…심상치 않은 잇단 강진에 불안감 확산 "여보, 일본 여행 취소할까?"…심상치 않은 잇단 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'부모님 장수' 위한다면"000에 모실게요"

박지성 부인이 낀 명품반지…"좀 이상한데?" 지인 말에 알아보니 '불량품'

이 차 절대 타지 마세요

새 아파트 샀는데 이게 웬일…스멀스멀 올라온 곰팡이 '하자 보수' 거부?

"대기업 안 다니는데도 부럽다" 연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

"민주당 재집권 보고서 ‘부동산 답안지’였다"…보유세 확 올리나

되살아난 은행권 기술신용대출…9월에만 2.2조 늘려

새로운 이슈 보기