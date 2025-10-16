[클릭 e종목]"삼성SDS, 중장기 성장성이 부각될 대표 IT서비스"

신한투자증권은 16일 삼성에스디에스 삼성에스디에스 018260 | 코스피 증권정보 현재가 165,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 165,500 2025.10.16 개장전(20분지연) 관련기사 삼성SDS, 오픈AI와 파트너십…'스타게이트' 데이터센터 협력한다"코스피 2차 상승 온다" 3가지 시나리오 보니…이익·환율·정책삼성SDS, 2Q 영업익 2302억원…전년比 4.2% ↑ 전 종목 시세 보기 close 에 대해 단기 실적보다 중장기 성장 동력에 주목해야 한다고 분석했다.

오강호 신한투자증권 연구원은 "글로벌 파트너십을 통한 서비스 경쟁력 강화, 데이터센터 확대 기대에 따른 중장기 성장 모멘텀도 충분하다"며 "캡티브 마켓(계열사 간 내부거래 시장)에서 논캡티브로 시장 진입 확대도 주목할 투자 포인트"라고 설명했다.

이어 "인공지능(AI) 시장 개화에 따른 클라우드 관심 확대 속 주목할 국내 대표 IT서비스 업체"라고 덧붙였다.

오 연구원은 "올해 상반기 실적 성장을 견인한 클라우드의 경우 올해 3분기에도 매출액이 8% 증가한 것으로 추정한다"며 "글로벌 서비스 제공자와 파트너십 확대에 따른 중장기 클라우드 성장에 관심을 둘 때"라고 분석했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



