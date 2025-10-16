본문 바로가기
Dim영역
증권
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기타

[클릭 e종목]"삼성SDS, 중장기 성장성이 부각될 대표 IT서비스"

박형수기자

입력2025.10.16 07:45

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신한투자증권은 16일 삼성에스디에스 에 대해 단기 실적보다 중장기 성장 동력에 주목해야 한다고 분석했다.


오강호 신한투자증권 연구원은 "글로벌 파트너십을 통한 서비스 경쟁력 강화, 데이터센터 확대 기대에 따른 중장기 성장 모멘텀도 충분하다"며 "캡티브 마켓(계열사 간 내부거래 시장)에서 논캡티브로 시장 진입 확대도 주목할 투자 포인트"라고 설명했다.

이어 "인공지능(AI) 시장 개화에 따른 클라우드 관심 확대 속 주목할 국내 대표 IT서비스 업체"라고 덧붙였다.


오 연구원은 "올해 상반기 실적 성장을 견인한 클라우드의 경우 올해 3분기에도 매출액이 8% 증가한 것으로 추정한다"며 "글로벌 서비스 제공자와 파트너십 확대에 따른 중장기 클라우드 성장에 관심을 둘 때"라고 분석했다.



[클릭 e종목]"삼성SDS, 중장기 성장성이 부각될 대표 IT서비스"
AD
원본보기 아이콘



박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"여보, 일본 여행 취소할까?"…심상치 않은 잇단 강진에 불안감 확산 "여보, 일본 여행 취소할까?"…심상치 않은 잇단 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'부모님 장수' 위한다면"000에 모실게요"

박지성 부인이 낀 명품반지…"좀 이상한데?" 지인 말에 알아보니 '불량품'

이 차 절대 타지 마세요

새 아파트 샀는데 이게 웬일…스멀스멀 올라온 곰팡이 '하자 보수' 거부?

"대기업 안 다니는데도 부럽다" 연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

"민주당 재집권 보고서 ‘부동산 답안지’였다"…보유세 확 올리나

되살아난 은행권 기술신용대출…9월에만 2.2조 늘려

새로운 이슈 보기