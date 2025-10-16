본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

경기소방, 19일 도민과 함께하는 '119 메모리얼데이' 개최

이영규기자

입력2025.10.16 07:00

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도소방재난본부가 오는 19일 수원 옛 도청사 일원에서 '제1회 경기소방 119메모리얼데이'를 개최한다. 이날 행사는 도민과 함께 순직 소방인의 희생을 기리고 기억의 문화를 일상 속으로 확산하기 위해 마련됐다.


행사는 오전 10시 유가족과의 대화 및 헌화로 시작된다. 이어 기념식에서 주요 내빈의 추모사가 진행되고, 인공지능(AI) 기술로 복원한 순직 소방인들의 생전 모습을 담은 추모 영상이 공개된다.

또 도청사 잔디마당에서 도청 오거리까지 750m 구간에서 추모 걷기행사가 펼쳐진다. 걷기행사에는 유가족과 내빈 및 119청소년단, 신임교육생, 도민이 참여한다. 특히 소방 의장대와 취타·고적대가 선두에 서서 장엄한 분위기를 연출하고, 전 구간에는 안전 인력과 교통 통제가 이뤄진다.


제1회 경기소방 119 메모리얼데이 포스터

제1회 경기소방 119 메모리얼데이 포스터

AD
원본보기 아이콘

도 소방재난본부는 순직 소방인의 삶을 조명하는 콘텐츠를 전시공간에 마련하고, 도민이 직접 추모 메시지를 남기는 '메시지월'도 개설한다.


아울러 도민들이 안전문화를 직접 체험할 수 있도록 심폐소생술(CPR), 심장 제세동기(AED), 구조견 시연 등 어린이와 가족이 함께 참여할 수 있는 50여종의 체험 프로그램을 마련한다.

최용철 도 소방재난본부장은 "소방인의 희생은 단지 기록이 아닌, 우리 일상 속에서 마땅히 기억되어야 할 가치"라며 "도민과 함께하는 이번 행사가 소방 가족에 대한 예우와 안전문화를 실천하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"여보, 일본 여행 취소할까?"…심상치 않은 잇단 강진에 불안감 확산 "여보, 일본 여행 취소할까?"…심상치 않은 잇단 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'부모님 장수' 위한다면"000에 모실게요"

박지성 부인이 낀 명품반지…"좀 이상한데?" 지인 말에 알아보니 '불량품'

이 차 절대 타지 마세요

새 아파트 샀는데 이게 웬일…스멀스멀 올라온 곰팡이 '하자 보수' 거부?

"대기업 안 다니는데도 부럽다" 연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

"민주당 재집권 보고서 ‘부동산 답안지’였다"…보유세 확 올리나

되살아난 은행권 기술신용대출…9월에만 2.2조 늘려

새로운 이슈 보기