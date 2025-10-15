"아동의 꿈을 키우겠습니다" … 마산합포구, 꿈을 키우는 작은 공부방 추진

한부모가족 아동을 위해 민·관 협력으로

주거취약 아동에게 '희망의 학습공간' 선물



경남 창원특례시 마산합포구는 15일 구청에서 한부모가족 아동의 주거환경을 개선하기 위한 「꿈을 키우는 작은 공부방」 사업 협약식을 열었다.

이날 협약식에는 서호관 마산합포구청장을 비롯해 북마산가구 상인회 손성하 회장, 마산종합사회복지관 박해긍 관장 등 민·관 주요 인사들이 참석해 지역 아동을 위한 상생 협력의 뜻을 모았다.

「꿈을 키우는 작은 공부방」 사업은 한부모가족 중 주거취약 아동을 대상으로 낡고 열악한 생활공간을 개선하고, 아동의 학습과 정서 발달에 도움이 되는 맞춤형 공부방을 조성하는 주거복지사업이다.

사업 추진은 마산합포구가 대상자 발굴과 행정지원을 하고, 북마산가구 상인회는 학습용 가구와 물품을 지원, 마산종합사회복지관은 현장 시공 및 환경개선 작업을 담당하는 방식으로 진행된다.

서호관 구청장은 "이번 사업은 지역 상인과 복지기관, 행정이 함께 만들어가는 따뜻한 동행의 시작"이라며 "아이들이 안전하고 쾌적한 공간에서 꿈을 키워갈 수 있도록 앞으로도 지속해서 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

마산합포구는 이번 협약을 계기로 지역사회 나눔 문화를 확산시키고, 한부모가정 아동의 주거 안정과 학습권 보장을 위한 다양한 민·관 협력사업을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



