국립금오공대 김효정 교수, 양자 기술 국제표준화 한국이 이끈다

한국 최초 ‘양자광원 측정’ 분야 국제표준 신규작업표준안(NP) 승인

한국 ‘양자 표준’ 주도 첫발… 단일광자원 측정 신뢰성 높인다

국립금오공과대학교(총장 곽호상) 광시스템공학과 김효정 교수가 주도한 양자기술 국제표준 신규 프로젝트가 국제표준화기구 IEC/ISO JTC3(Quantum Technologies)에서 공식 승인됐다.

이는 새로운 기술 제안이 공식적으로 채택되었음을 의미하며, 이후 위원회 초안과 질의안 등의 단계를 거쳐 국제표준(IS) 또는 기술 명세(TS)로 출판된다.

이번 성과는 한국에서 처음으로 제안해 승인된 '양자광원 측정' 분야의 국제표준(Technical Specification)으로, 국내 연구진이 국제표준화 논의를 선도한 의미 있는 성과로 평가된다.

김효정 교수의 최초 제안 발표 모습/김이환기자 AD 원본보기 아이콘

승인된 표준안은 'PNW TS JTC3-119'로, 단일광자원(Single-Photon Source)의 특성을 정량적으로 평가하기 위한 Hanbury－Brown－Twiss(HBT) 간섭계 기반 측정 방법을 다룬다.

특히 단일광자원의 순수도(purity)를 나타내는 핵심 매개변수 g2(0)값의 정의와 평가 기준을 제시해, 향후 양자소재 및 양자통신 산업의 신뢰성 제고와 국제적 호환성 확보에 기여할 것으로 기대된다.

한국 대표 제안자로 프로젝트를 주도한 김효정 교수는, 캐나다·덴마크·독일·이탈리아·중국·브라질 등 7개국 이상의 전문가 참여와 회원국 87.5%의 찬성을 끌어내 승인 절차를 통과했다.

여러 국가의 다양한 의견 속에서도 과학적 타당성과 국제 협력의 중요성을 인정받아, 한국 주도의 '양자광원 측정' 첫 국제표준 승인 사례를 만들어냈다.

김효정 교수는 "이번 승인은 양자광 측정의 신뢰성 확보와 한국의 국제표준화 주도 역량을 세계에 입증한 의미 있는 성과"라며 "이후 단계 개발을 통해 세부 측정 절차와 데이터 분석 기준을 구체화하고, 국제 전문가들과의 협력을 강화해 표준의 완성도를 높이겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>