'AICON 광주 2025' 개막…AI 허브 전략 제시

AI 컴퓨팅센터·연구원·집적단지 '3대 과제'

강기정 "AI 중심도시 완성 통해 미래 견인"

15일 오전 서구 김대중컨벤션센터에서 열린 '글로벌AI컨퍼런스 아이콘(AICON) 광주 2025' 개막식에 참석한 강기정 광주시장과 내빈들이 개막 퍼포먼스를 하고 있다. 광주시 제공

인공지능(AI) 기술의 최신 동향과 혁신 아이디어를 공유하는 국제학술대회 '글로벌 AI컨퍼런스 AICON 광주 2025'가 15일 김대중컨벤션센터에서 이틀간의 일정으로 개막했다.

이번 컨퍼런스는 AI 중심도시를 향한 광주의 확고한 비전과 실행 전략을 국내외에 천명하는 중요한 자리다. 개막식에는 강기정 광주시장을 비롯해 광주시의회 신수정 의장 및 시의원, 안태욱 국민의힘 광주시당위원장, 이근배 전남대 총장, 임기철 광주과학기술원(GIST) 총장, 박상철 호남대 총장, 유관기관장, AI 관련 기업 대표 등이 참석했다.

강기정 시장은 환영사를 통해 "2017년부터 추진해온 AI 중심도시 광주의 꿈을 실현하기 위해 3가지 핵심 과제를 추진하고 있다. 광주를 명실상부한 AI 중심도시로 만들겠다"고 각오를 밝혔다.

강 시장이 제시한 3대 핵심 과제는 ▲국가AI컴퓨팅센터 유치 ▲국가AI연구원 설립 ▲AI 집적단지 지정이다. 이는 광주시가 축적한 AI 인프라와 역량을 국가 성장 동력과 연계해 'AI 선도 도시'로 자리매김하겠다는 의지를 담고 있다.

강 시장은 특히 "광주가 총력을 기울이고 있는 국가AI컴퓨팅센터 유치는 6,000억원 규모의 AX실증밸리 예산과 시너지를 내며 광주를 기업과 일자리가 풍성한 기회의 땅으로 만들 것이다"고 역설했다.

이번 학술대회는 AI 분야 최고 전문가들의 강연으로 더욱 빛을 발한다. 김진형 KAIST 명예교수가 '국내 AI 산업 육성 정책과 현황'을, 런던정치경제대학(LSE) 유영진 교수는 '생태계로서의 AI' 개념을 제시하며 참석자들에게 깊은 통찰을 제공했다. 또 오상진 인공지능산업융합사업단장을 비롯해 중국 북경우전대학교 차오 위안위안 교수, 싱가포르 그라운드(Ground) AI의 레오 지앙 CEO가 각국의 AI 정책과 산업 동향을 비교 분석하며 국제적인 협력 방안을 모색했다.

학술대회와 동시에 개최되는 'AI TECH+ 2025'에서는 AI 산업의 현재와 미래를 한눈에 볼 수 있는 기회를 제공한다. 45개 기업이 참여해 AI 반도체, 클라우드, 드론, 헬스케어 등 다양한 분야의 최신 기술을 선보인다. 참관객들은 AI 체험존과 드론 체험관 등을 통해 첨단 기술을 직접 경험하고, 빠르게 변화하는 AI 산업 트렌드를 생생하게 느낄 수 있다.

시 관계자는 "이번 컨퍼런스는 광주가 AI 중심도시로서의 입지를 공고히 하고, 국가 AI 발전을 이끄는 핵심 거점으로 성장하는 계기가 될 것이다"고 기대했다.





호남취재본부 강성수 기자



