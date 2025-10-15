본문 바로가기
국민신문고 중단…남양주시, 누리집에 임시 민원창구 개설

이종구기자

입력2025.10.15 14:10

국가정보자원관리원 화재로 국민신문고 중단
'임시민원신청 게시판' 통해 민원 접수 가능

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 9월 26일 국가정보자원관리원 화재로 국민신문고 시스템이 중단된 가운데 시민 불편을 줄이기 위해 시 홈페이지에 임시 민원 접수창구를 마련해 15일부터 운영하고 있다고 밝혔다.

남양주시, 임시 민원 접수 창구 운영. 남양주시 제공

남양주시, 임시 민원 접수 창구 운영. 남양주시 제공

시는 시스템 장애 발생 직후 자체 매뉴얼을 수립하고, 방문·우편·FAX 등을 통해 시민 불편 민원을 접수·처리해 왔다. 민원 행정의 공백을 줄이고자 홈페이지를 통한 온라인 민원 접수창구도 이번에 추가 마련했다.


민원 신청은 본인인증 후 홈페이지 상단 메뉴의 '종합민원→민원신청→임시민원신청(국민신문고 대체)' 항목에서 가능하다.

시는 임시 창구 운영을 통해 시민 불편을 최소화하고, 재난 상황에서도 온라인·방문·우편 등 다채널 민원 접수·처리 시스템을 통해 시민이 원하는 행정서비스를 안정적으로 제공할 계획이다.


주광덕 남양주시장은 "화재로 인해 행정시스템이 마비되는 상황에서도 자체 시스템을 구축해 행정 공백과 시민 불편을 최소화하는 것이 중요하다"며 "여러 재난 상황에 즉각 대응해 시민이 안심할 수 있는 안정적인 행정서비스가 제공되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
