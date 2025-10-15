진안군, 18일 '은천숲 작은음악회' 연다

트럼펫·오카리나·색소폰 연주 등 즐길거리 '풍성'

전북 진안군이 오는 18일 오후 2시~4시까지 은천생태마을 숲에서 '제2회 은천숲 작은 음악회'가 열린다.

15일 군에 따르면 이번 음악회는 은천생태마을운영위원회가 주최하고 진안군 후원으로 지난해에 이어 2회를 맞이한다.

제2회 은천숲 작은음악회 포스터. 진안군 제공 AD 원본보기 아이콘

위원회는 음악회에서 트럼펫·오카리나·색소폰 연주와 시 낭송, 삼행시 이벤트와 행운권 추첨 등 다채로운 프로그램을 마련해 음악회를 찾는 관람객들에게 다양한 즐거움을 선사할 계획이다.

은천숲은 전북도 기념물 제95호로 지정된 세 그루의 가림리줄사철나무가 아름드리 느티나무와 팽나무를 휘감으며 자라는 특별한 생태공간으로 은천마을의 상징이자 주민들의 휴식처로 사랑받고 있어 숲에서 열리는 음악회가 더욱 특별하게 다가올 예정이다.

전병식 군 생태관광지역 협의체 위원장은 "올해 두 번째로 열린 작은음악회가 은천마을의 자연과 주민의 따뜻한 마음이 어우러진 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 지역민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 문화행사를 지속하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



