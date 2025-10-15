예술위 문화예술후원매개전문가 과정 심화교육 참가자 모집

한국문화예술위원회(ARKO)가 2025 문화예술후원매개전문가 양성과정 '아트너스 클럽 시즌 6' 심화교육 참여자를 모집한다고 15일 밝혔다.

아트너스 클럽은 기부자와 예술가 및 예술단체를 연결해 문화예술후원을 활성화하는 후원매개전문가 양성과정으로, 2020년 시작돼 올해 6년째를 맞이했다. 전체 과정은 입문교육, 심화교육, 아트너스 데이로 구성된다.

입문교육에서는 문화예술후원매개에 대한 기본 이해를, 심화교육에서는 개인별 맞춤형 후원매개사업 기획 및 분야별 컨설팅을 제공한다. 아트너스 데이는 수료자들이 지속적으로 정보를 교류하는 네트워킹의 장이다.

올해 심화교육은 지역으로 직접 찾아가 개인별 맞춤형 후원매개사업 기획 및 분야별 컨설팅을 제공한다. 전국 3개 권역으로 나누어 경상권(11월10일 울산전시컨벤션센터), 전라·제주권(11월14일 광주문화재단), 수도권·충청·강원권(11월20일 KT&G 상상플래닛)에서 진행되며, 권역별로 각 40명씩 교육생을 모집한다. 예술위는 이번 지역 심화교육을 통해 수도권 중심에서 벗어나 지역 문화예술 후원매개자 양성 기반을 마련하고, 지역 인재 발굴에 기여할 예정이다.

아르코 관계자는 "올해 심화교육은 전국 3개 권역을 직접 찾아가 교육생 개개인의 환경과 역량에 맞춘 실질적인 컨설팅을 제공한다는 점에서 의미가 크다"며 "지역 기반 문화예술 후원생태계를 조성하고, 현장 중심의 전문 후원매개자를 양성함으로써 지역 문화예술의 지속 가능한 성장을 지원하겠다"고 밝혔다.

심화교육 참여자는 11월3일까지 모집하며, '문화예술, 내 일' 누리집에서 신청을 받는다. 3개 권역 중 1개 교육만 신청 가능하며, 거주 지역과 관계없이 신청할 수 있다. 2020~2025년 '문화예술후원매개전문가 양성과정' 입문교육 수료자를 대상으로 하며, 교육장소 권역 기반 문화예술 활동자를 우선 선발한다. 자세한 내용 및 신청은 '문화예술, 내 일' 누리집에서 확인할 수 있다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



