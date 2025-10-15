본문 바로가기
금산군, 다슬기 약 10만 마리 하천에 방류

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.10.15 10:14

충남도수산자원연구소 민물고기센터서 직접 생산한 종패 전달받아

사진=금산군 제공

사진=금산군 제공

금산군이 14일 충남도수산자원연구소 민물고기센터에서 직접 생산한 종패를 전달받아 하천에 다슬기 10만 마리를 방류했다.


이번 방류는 풍부한 어족자원 조성과 내수면 어업 활성화를 목적으로 추진됐다.

특히, 군은 다슬기 방류로 인해 생태계 보전은 물론 지역 어업인 소득 증대에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 기대하고 있으며 향후 수산자원연구소 및 지역 주민과 협력해 지속 가능한 어업 환경 조성을 위한 사업을 전개할 방침이다.


전세령 농정과 담당자는 "다슬기는 수질 정화 능력이 뛰어난 생물로 하천 생태계 건강성 회복에도 중요한 역할을 한다"며 "앞으로도 지속적인 내수면 자원 관리에 힘쓸 계획"이라고 밝혔다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
