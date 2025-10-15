광주시, 'G-패스' 안착…대중교통 이용률 1.8%↑

'올해 1~8월 대중교통 이용 현황' 분석

연령별 맞춤 혜택 시민 교통비 부담 완화

어린이 무료·청소년 반값…미래세대 유인

G-패스 시행 이후 대중교통 이용 현황. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

광주시의 대중교통비 지원 정책인 '광주G-패스'가 시행 8개월 만에 괄목할 만한 성과를 거두며 성공적으로 안착한 것으로 분석됐다. 정책 시행 후 대중교통 이용객이 확연히 증가하고, 시민들의 교통비 부담이 실질적으로 경감된 것으로 나타났다.

15일 광주시가 발표한 '올해 1~8월 대중교통 이용 현황' 분석 결과에 따르면 이 기간 대중교통 이용 건수는 환승을 포함해 총 8,104만건을 기록했다. 이는 전년 같은 기간의 7,960만건 대비 144만 건(1.8%) 증가한 수치다.

특히, 대중교통을 월 1회 이상 이용한 시민(카드 기준)은 720만여명으로, 전년동기 대비 2.4% 늘어 대중교통 활성화에 긍정적 영향을 미치고 있음을 입증했다.

이는 월평균 2만여명의 새로운 대중교통 이용자를 유입시키고, 18만건 이상의 추가 이용을 이끌어낸 결과다. 명절 연휴, 방학, 시내버스 파업 등 일부 특수 상황에도 불구하고 꾸준한 증가세를 보여 '광주G-패스'가 시민들의 대중교통 이용 습관 형성에도 기여하고 있다는 분석이 나온다.

'광주G-패스'는 연령 및 계층별 맞춤형 지원을 통해 시민들의 교통비 부담을 대폭 줄였다. 어린이는 무료, 청소년은 반값으로 대중교통을 이용할 수 있으며, 성인은 정부 'K-패스'와 연계해 월 15회 이상 이용 시 최대 64%까지 환급받을 수 있다.

실제 올해 1~8월 월평균 2만5,000여명의 어린이가 요금 무료 혜택을 받았고, 9만2,000여명의 청소년이 월 5,000원 이상의 할인 혜택을 누렸다. 이처럼 미래 세대에 대한 투자는 대중교통 이용을 장려하고 장기적인 대중교통 활성화 기반을 다지는 효과를 가져왔다.

또 '광주G-패스'와 연계된 'K-패스'의 지역 가입자 수는 8개월 만에 약 2.5배 증가해 11만4,000명을 돌파했다. 지난 7월 기준으로 6만5,000여명의 시민이 15회 이상 대중교통을 이용하며 1인당 월평균 1만4,000원가량을 환급받는 등 실질적인 경제적 혜택을 체감했다.

시는 나아가 청년(35~39세), 어르신, 저소득층에게는 'K-패스'보다 더 높은 추가 환급률을 적용, 2만6,000여명이 월평균 7,300여원의 추가 지원을 받으며 교통복지 사각지대까지 아우르고 있다.

광주시는 향후 시내버스 노선 개편과 도시철도 2호선 개통이 완료되면, '광주G-패스' 정책의 시너지 효과가 극대화돼 대중교통 이용이 더욱 활성화될 것으로 전망하고 있다.

강기정 시장은 "광주G-패스가 대중교통 이용 확대뿐만 아니라 미래 세대와 사회적 약자에 대한 교통복지 역할도 톡톡히 하고 있다"며 "많은 시민들이 '광주G-패스' 정책에 동참해 더 많은 대중교통 혜택을 누리길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



