세종시, "환경교육 체험, 기후위기 대응의식 높여요"

17일부터 이틀간 세종환경교육한마당

세종시가 오는 17일부터 이틀간 시민의 기후 위기 대응의식 제고와 환경교육 활성화를 위한 '차 없는 거리에서 그린(Green) 세종 환경교육 한마당'을 연다.

시는 그동안 별도로 진행했던 차 없는 거리 행사와 세종 환경교육 한마당을 연계 추진해 시민 참여의 폭을 넓히고, 환경교육과 생활 속 탄소중립 실천의 효과가 높아질 수 있도록 했다.

차 없는 거리 도로통제 안내 포스터 / 환경정책과 제공

행사 첫날인 17일에는 보람동 행복누림터(복합커뮤니티센터) 다목적 강당에서 세종 환경교육 한마당 개막식과 성과공유회가 진행된다. 이어 18일 나성동 어반아트리움 일대 차 없는 거리에서 ▲중고물품 플리마켓 ▲환경교육 체험박람회 ▲환경·사회·지배구조(ESG) 골든벨 ▲청소년 동아리 공연 등 다채로운 한마당 행사를 만나볼 수 있다.

특히 환경교육 체험박람회에서는 ▲기후변화 기상캐스터 체험 ▲바람개비에 담는 탄소중립 약속 ▲물벼룩 관찰 ▲층간소음 예방 교육 ▲수돗물 테스트 ▲환경 보드게임 등 총 41개 부스가 운영된다.

박람회 참여를 위해서는 박람회 자유이용권이 필요하다. 자유이용권은 자원순환 3종 세트인 안 쓰는 깨끗한 장바구니, 에코백, 못 쓰는 충전선 케이블 중 1개를 가져오거나, 현장에서 환경교육을 이수하면 받을 수 있다. 또 연계행사인 걷고(GO)!, 뛰고(GO)!, 타고(GO)! 세종시 국가상징구역 찍고(GO) 한 바퀴 행사에 참여해도 받을 수 있다.

이날 한마당 행사가 진행되는 18일 오전 6시부터 오후 6시까지는 나성동 어반아트리움과 백화점 부지 사이 약 400m 구간 도로에서 차량이 전면 통제된다. 도로 통제로 인해 주변 도로와 어반아트리움 상가 주자창, 임시주차장(백화점 부지) 출입로 혼잡이 예상돼 대중교통 이용이 요구된다.





충청취재본부 김기완 기자





