충청

과학이 놀이가 되는 '2025 꿈돌이사이언스페스티벌' 개최

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.10.15 09:33

대전교육과학연구원, 오는 24일 오후 1시부터 25일 오후 6시까지

대전교육청 전경(사진=모석봉 기자)

대전교육청 전경(사진=모석봉 기자)

대전교육과학연구원이 오는 24일 오후 1시부터 25일 오후 6시까지 과학체험관 및 대강당에서 '2025 꿈돌이사이언스페스티벌'을 개최한다.


꿈돌이사이언스페스티벌은 대전 관내 유·초·중·고 학생과 학부모, 교원 등이 참여해 과학문화 확산과 학생들의 창의적 문제해결력과 과학적 탐구 능력을 기르기 위해 개최되는 대표적인 과학축제이다.

특히, 꿈돌이사이언스페스티벌은 학생들의 과학적 호기심과 창의적 탐구 역량을 키우고, 가족이 함께 체험하며 유대감을 형성하는 데 중점을 두고 있다.


주요 프로그램으로는 40개 팀이 생활 속 과학 주제를 활용해 탐구·체험 부스를 운영하는 '주제탐구 경연마당', 유치원생 및 초등 저학년 대상 과학 놀이 활동인 '주말 과학 체험 부스', 대덕연구개발특구 연구자와 함께 진로를 탐색해보는 '과학자와 함께하는 진로 토크', 가족 단위 체험프로그램인 '가족과 함께하는 발명캠프·우주여행·작은 세상' 등이 펼쳐진다.


대전교육과학연구원 윤기원 원장은 "꿈돌이사이언스페스티벌은 학생과 가족이 함께 과학을 체험하고 즐길 수 있는 신나는 축제의 장이 될 것"이라며 "이번 축제를 통해 가족이 함께하는 참여형 과학 활동이 더욱 확산하고, 과학 진로 탐색과 지역 과학문화 확산에 크게 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
