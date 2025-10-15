본문 바로가기
최진식 중견련 회장 “중견기업, 신유라시아 시장 주목해야”

김철현기자

입력2025.10.15 09:15

시계아이콘00분 31초 소요
타라쉬 파파스쿠아 주한조지아대사 접견
중견기업 진출 확대 협력 방안 모색

글로벌 무역·통상 환경이 급변하는 상황에서 우리 중견기업의 수출 및 공급망 다변화의 돌파구로 신유라시아를 주목해야 한다는 의견이 나왔다.


최진식 한국중견기업연합회 회장(왼쪽)과 타라쉬 파파스쿠아 주한조지아대사가 기념 촬영을 하고 있다. 중견련

최진식 한국중견기업연합회 회장(왼쪽)과 타라쉬 파파스쿠아 주한조지아대사가 기념 촬영을 하고 있다. 중견련

한국중견기업연합회는 최진식 회장이 타라쉬 파파스쿠아 주한조지아대사를 접견하고 이 같은 의견을 피력했다고 15일 밝혔다. 14일 이뤄진 접견에서 최 회장은 ""우리나라의 첫 번째 경제동반자협정 체결국가인 조지아는 유럽연합(EU), 중국 등 46개국과의 자유무역협정(FTA) 네트워크를 통해 유라시아 회랑의 물리적, 실질적 길목을 확보한 핵심적인 경제 협력 파트너"라고 강조했다.

최 회장은 "특히 약 6%의 연평균 경제성장률, 15%의 법인세율, EU 기준에 부합하는 제도 환경 등 조지아의 기업 친화적인 여건은 중견기업의 새로운 질적 도약의 거점으로서 충분한 투자 유인을 제공할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.


이에 타라쉬 파파스쿠아 주한조지아대사는 "소재·부품·장비 산업을 선도하는 중견기업의 기술 경쟁력은 최근 조지아 정부가 추진 중인 산업 다각화와 현대화에 실질적인 도움이 될 수 있을 것"이라면서, "한국 중견기업의 조지아 및 EU 등 인근 시장 진출과 양국 간 실질적인 협력 확대를 위해 중견련과 더욱 긴밀히 소통하겠다"고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
