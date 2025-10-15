본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

강원관광재단, 가뭄 딛고 다시 뛰는 '경포 트레일 런' 11월 8일 개최

이종구기자

입력2025.10.15 09:09

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

러닝으로 재난 극복 캠페인 동참 러너블 앱으로 신청

강릉시와 강원관광재단(대표이사 최성현, 이하 재단)은 지난 9월 가뭄사태로 연기되었던 '2025 경포 트레일런' 대회를 오는 11월 8일 강릉 경포호 일대에서 개최한다고 15일 밝혔다.

'2025 경포 트레일런' 포스터. 강원관광재단 제공

'2025 경포 트레일런' 포스터. 강원관광재단 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 대회는 최근 강릉을 강타한 기록적인 가뭄 재난 사태를 이겨낸 강릉시민을 응원하고 강원 스포츠관광을 통한 지역경제 회복과 활력을 모색하기 위해 마련됐다.


경포호 일대와 아리바우길의 아름다운 자연을 만끽하며 달릴 수 있는 이번 대회는, 11㎞ 단일 코스로 진행되며 러너들의 즐거움을 더할 다채로운 부대행사도 함께 열릴 예정이다.

대회 참가 신청은 러너블 앱을 통해 진행되며, 대회 코스와 참가 방법 등 상세 정보는 경포 아리바우길 트레일런 공식 누리집을 통해 확인할 수 있다.


최성현 강원관광재단 대표이사는 "이번 트레일런 행사가 지역 재난 극복의 희망을 나누고, 강릉의 매력을 알리는 스포츠 관광의 성공적인 사례가 되도록 최선을 다하겠다"고 전했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'로또 당첨금'보다 더 많이 떼 가다니…성과 내도 '세금 폭탄' 맞는 직무발명보상금 '로또 당첨금'보다 더 많이 떼 가다니…성과 내도 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"대기업 안 다니는데도 부럽다"연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

伊 총리엔 "아름다워", UAE 부통령엔 "끝도없이 돈 많아"…선 넘은 트럼프

"이 차 절대 타지 마세요"…중대 결함에도 중고시장에 우르르

"하와이보다 뜨겁다"…한국인 몰려가는 '세계 3위 섬'의 정체

"배달 안 왔다" 속여 1000번 넘게 '공짜밥' 먹은 日 남성

천당 아래 분당, 분당 아래는 여기?…구축 아파트 경매 후끈

우리금융, 생산적 금융 1등 배경은 임종룡 회장?

새로운 이슈 보기