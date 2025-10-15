현대모비스, 협력사 신기술 개발에 3년간 1800억 지원

공동특허 850건 성과 이어져

현대모비스는 협력사 상생 활동을 정리하고 업계 이해관계자들과 소통하기 위해 동반성장 안내책자를 발간했다고 15일 밝혔다. 현대모비스 AD 원본보기 아이콘

이 책자에는 현대모비스가 그동안 대·중소기업 상생이라는 사회적 책임을 다하기 위해 운영해온 다양한 활동과 성과가 담겼다.

올해 현대모비스는 협력사 ESG(환경·사회·지배구조) 역량 강화를 위해 탄소배출량을 체계적으로 산정할 수 있도록 '전과정평가(LCA) 컨설팅'을 도입했다. 제품의 원재료부터 생산·폐기까지 전 과정에서 발생하는 투입물과 산출물을 분석해 환경 영향을 평가하는 제도로, 최근 글로벌 고객사의 탄소배출 산정 요구에 대응해 도입됐다.

현대모비스는 협력사들이 관련 지식과 동향을 익히고, 기업별 적용 가능한 솔루션을 배울 수 있도록 무상 컨설팅 프로그램을 지원했다.

또 모빌리티 소프트웨어(SW) 분야 인재를 육성해 협력사 채용으로 이어주는 '모비우스 부트캠프'도 새롭게 선보여 협력사들의 큰 호응을 얻었다. 올해 시작한 캠프 1기에 총 300명이 선발돼 모빌리티 SW 분야 특화 교육을 받을 예정이다.

공급망 관리를 비롯해 투명한 거래 및 대금 제도, ESG와 산업안전, 기술 지원 및 지식재산권 보호 등 다양한 협력사 지원 정책에 대한 구체적인 내용도 책자에 포함됐다.

현재 현대모비스는 국내외 약 4100여개 협력사와 협력 관계를 유지하고 있으며, 글로벌 경쟁력 강화, 동반성장 문화 조성, 지속가능 환경 조성, 소통과 신뢰라는 4대 전략을 중심으로 상생 경영을 실천하고 있다.

현대모비스는 지난해 동반성장위원회가 발표한 동반성장지수 평가에서 6년 연속 '최우수 등급' 기업으로 선정된 바 있다. 현대모비스 관계자는 "선도 기술 경쟁력 확보, 글로벌 고객사 본격 확대, 연구개발 투자비 지속 확충 등을 통해 협력사와의 상생 생태계를 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.





