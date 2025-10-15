[클릭 e종목]"SK스퀘어, 하이닉스 편입 부담의 대안"

대신증권이 15일 SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 234,500 전일대비 11,000 등락률 -4.48% 거래량 461,033 전일가 245,500 2025.10.14 15:30 기준 관련기사 연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감반도체 투톱 날자 삼성·SK그룹 시총 1000조 돌파11번가 콜옵션 논란, 올해는 종지부 찍는다 전 종목 시세 보기 close 에 대해 반도체 슈퍼사이클 진입에 따라 SK하이닉스의 대체 수요도가 증가하면서 동사의 할인율도 디스카운트를 적용할 필요가 생겼다며 목표주가를 18만원에서 31만원으로 상향했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

SK스퀘어는 2021년 11월 분할 신규 상장 후 47~77% 수준의 할인율이 형성돼 평균 68%의 할인율을 적용받아 왔다. 그러나 SK스퀘어 순자산가치(NAV)의 90%를 차지하는 SK하이닉스의 시가총액이 폭등하면서 스퀘어의 할인율도 덜어낼 필요가 생겼다는 평가다.

김회재 대신증권 연구원은 "스퀘어는 아직 신규투자 없이 보유 포트폴리오의 관리만 수행하고 있어서, 포트폴리오 중 가장 규모가 큰 하이닉스와 유사한 움직임을 보이는 것이 당연하나, 하이닉스 시총 급증으로 하이닉스의 밸류에이션과 스퀘어의 할인율 사이에 괴리 발생했다"며 SK스퀘어 목표주가 산정 시 적용하는 할인율을 40%로 낮췄다.

SK하이닉스의 주가가 치솟으면서 포트폴리오 편입에 부담이 생길 경우 대안으로도 SK스퀘어가 적합하다는 진단이 나온다. 김 연구원은 "하이닉스의 코스피 내 시총 비중이 사상 처음으로 10%를 넘어서면서 밸류에이션 프리미엄 영역으로 진입했다"며 "반도체 슈퍼사이클 진입에도 불구하고 하이닉스 편입에 부담을 느끼는 대체 수요가 발생할 것"으로 내다봤다.

주주환원 기조 역시 기대 요소다. 김 연구원은 "SK스퀘어가 2023~2025년 경상 배당 수입의 30% 이상과 투자금 회수 성과의 일부를 자사주 매입 후 전량 소각하거나 현금 배당한 누적 금액이 5100억원에 이른다"며 "2026년 이후에도 유사한 수준의 주주환원 정책이 도입될 것"으로 전망했다. SK쉴더스 매각 대금 잔여분 5000억원 유입을 반영해 내년 주주환원 규모는 2400~3500억원으로 추정했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



