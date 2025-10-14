고성군, 군정 현안사항 공유 위한 사회단체 간담회 운영

평화 경제 거점 도시 강원 고성군(군수 함명준)은 군정 현안사항 공유 및 의견 수렴을 위해 사회단체 간담회를 운영한다.

지난 9월에는 고성군주민자치협의회와 고성군이장연합회를 대상으로 간담회를 진행했으며, 10월 13일에는 고성군번영회와의 간담회를 시작으로 고성군자원봉사센터 등 추가적으로 5개 단체와 간담회를 이어갈 예정이다.

간담회에서는 고성군에서 주요 현안으로 추진하고 있는 동해고속도로 미개통 구간(속초-고성) 조기 착공 등 6개 사업을 논의하고, 대규모 민간투자사업인 4헤리티지 호텔 & 리조트 조성사업 등 3개 사업을 설명한 후에 내년도 예산 편성 방향을 논의한다.

특히, 이번 간담회는 군정 주요 현안 추진에 있어 사회단체 대상으로 군정 사항을 홍보하는 것을 넘어서 주민들의 의지를 결집하고 봉사활동과 군민권익 향상 활동을 전개하는 사회단체 지원에 필요한 사항을 논의하는 자리이다.

함명준 고성군수는 "주요 현안을 추진하면서 주민들의 의견을 결집하는 것이 무엇보다 중요하기 때문에 앞으로 이런 간담회를 자주 마련할 계획이며, 주민들의 의견을 수렴하여 내년도 시책과 예산을 편성하여 내실 있는 군정을 운영하겠다"고 말했다.





강원 고성=이종구 기자



