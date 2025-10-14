본문 바로가기
포천시, 내촌면 농촌공간정비사업 국비 129억원 확보

이종구기자

입력2025.10.14 18:44

경기 포천시(시장 백영현)가 농림축산식품부가 추진한 '2025년 농촌공간정비 추가 공모사업'에 선정돼 2029년까지 내촌면 일원에서 추진할 공간정비사업 예산 129억원을 확보했다.

포천시, 내촌면 농촌공간정비사업 종합계획도. 포천시 제공

이번 공모에서 농림축산식품부는 산불·수해 등 재난지역의 신속한 복구를 지원하기 위해 지원기준을 완화하고, 재난피해 지역에 대한 우선 지원을 추진했다.


포천시는 지난 7월 집중호우로 큰 피해를 입어 특별재난지역으로 추가 선포된 가운데, 가장 피해가 컸던 내촌면을 중심으로 농촌공간정비사업을 기획했다.

사업은 왕숙천 범람으로 부지가 유실되고 일부 기능이 마비된 내촌면 내리 일원의 게이트볼장 등 공공체육시설과, 상습 침수피해를 겪는 시립어린이집 및 내촌면 주민자치센터 부지의 정비 및 재생에 중점을 두고 추진한다.


또한 내촌면 신팔리 일원에서는 폐축사 철거와 환경정비를 통해 마을의 경관을 개선하고, 쾌적한 생활공간을 조성하는 사업도 함께 추진할 예정이다.


한편 포천시는 2024년 3월 시행된 '농촌공간 재구조화 및 재생 지원에 관한 법률'에 따라 발 빠르게 농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획 수립에 착수했다.

이를 통해 그동안 접경지역으로서 행정안전부의 특수상황지역개발사업에 의존하던 국비 확보 구조에서 벗어나, 농식품부의 새로운 지원재원을 확보할 수 있는 기반을 마련했다.


백영현 포천시장은 "포천시는 농촌과 도시가 공존하는 도농복합도시로, 이번 사업 선정을 통해 농촌지역의 생활환경과 인프라가 한층 개선될 것"이라며 "앞으로도 농촌지역의 생활여건 개선과 농축산업 경쟁력 강화를 위한 추가 사업을 지속적으로 발굴·추진하겠다"고 밝혔다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
