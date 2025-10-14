본문 바로가기
Dim영역
경제
여성포럼
지식포켓
AK라디오

금융

[2025국감]조좌진 롯데카드 대표 "연말까지 정보보호 투자계획 이사회 보고"

문채석기자

입력2025.10.14 16:35

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

14일 국회 정무위원회 국정감사
김병주 MBK 회장 "사회적 책임"

조좌진 롯데카드 대표는 14일 서울 영등포구 여의도 국회에서 열린 정무위원회 국정감사에서 "연말까지 정보보호 투자계획을 별도 안건으로 이사회에 공식 보고할 것"이라고 밝혔다.


조좌진 롯데카드 대표이사(왼쪽)가 14일 서울 영등포구 여의도 국회에서 열린 공정거래위원회, 개인정보보호위원회 등에 대한 정무위원회 국정감사에 증인으로 출석, 의원 질의에 답하고 있다. 왼쪽 두 번째는 김병주 MBK파트너스 회장. 연합뉴스

조좌진 롯데카드 대표이사(왼쪽)가 14일 서울 영등포구 여의도 국회에서 열린 공정거래위원회, 개인정보보호위원회 등에 대한 정무위원회 국정감사에 증인으로 출석, 의원 질의에 답하고 있다. 왼쪽 두 번째는 김병주 MBK파트너스 회장. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

조 대표는 5년간 1100억원의 정보보호 투자를 하겠다고 밝힌 바 있다. 또한 사이버 침해 사고로 피해가 발생한 사실을 확인할 경우 전액 보상하겠다고 말했다.

조 대표는 "내년 3월 임기 만료 후 정보보호 투자는 어떻게 할 것인가"라는 박상혁 더불어민주당 의원 질문에 "관련 계획을 세우는 중이고 구체적 컨설팅을 받고 있다"며 "별도 안건으로 이사회에 연말까지 공식 보고할 것"이라고 했다.


동석한 롯데카드 모회사 MBK파트너스의 김병주 회장은 "롯데카드, 홈플러스 의사결정에 전혀 참여하고 있지 않느냐"는 질문에 "맞는다"고 답변했다.


김 회장은 "롯데카드 사태 관련 책임이 있다고 보나"는 질문에는 "사회적 책임을 다하겠다"며 "제 회사고 제 사회기 때문에 사회적 책임을 져야 한다고 생각한다"고 했다.

조 대표는 지난 8월14일 해킹 공격 이후 17일 지난 뒤 상황을 파악한 것이지 알고도 대응하지 않은 건 아니라고 설명했다.


조 대표는 "사실을 인지하고도 17일 넘게 고객에게 왜 알리지 않았나"라는 김재섭 국민의힘 의원 질문에 "지난달 17일 저녁 6시에 알게 됐고 다음 날인 18일 고객들에게 알린 뒤 기자회견을 한 것"이라고 답했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"장기 매매, 하루 한명 사망, 소각장 처리" 캄보디아 웬치 끔찍한 증언 "장기 매매, 하루 한명 사망, 소각장 처리" 캄보디... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"하와이보다 뜨겁다"…한국인 몰려가는 '세계 3위 섬'의 정체

'록시땅' 가성비 최악…그럼 바디워시 만족도 1위는?

“서랍 속 아이폰이 2천만원?” 수천만~수억원 은퇴자금 번다

"尹 부부, 프랑스 순방 때 반려견 머물 호텔 스위트룸 요구"

"진짜 징글징글하다" 공용주차장 바닥 뚫은 민폐 캠핑족 '공분'

천당 아래 분당, 분당 아래는 여기?…구축 아파트 경매 후끈

경찰, 이진숙 전 방통위원장 27일 3차 소환 조사

새로운 이슈 보기