대구 전통시장 77곳, 5만원 구매하면 상품권 1만원 증정…온누리상품권 최대 30% 할인도

대구시는 15일부터 31일까지 대구시내 전통시장 77곳에서 '전통시장 활력 UP! 소비 UP! 고객맞이 특별 사은행사'를 진행한다.

이번 행사는 명절 대목 이후 매출이 크게 줄어드는 시기를 겨냥해 전통시장에 활력을 불어넣고, 시민들의 장보기 부담을 덜어주기 위해 마련됐다.

행사는 시장별로 이틀간 진행된다. 당일 구매 영수증 합산 금액이 3만원 이상일 경우 라면 또는 키친타올을, 5만 원 이상일 경우 온누리상품권 1만원을 선착순으로 증정한다. 시장별 세부 행사 일정은 대구시 홈페이지 또는 대구전통시장진흥재단 블로그를 통해 확인 가능하다.

지난 9월 시민들의 뜨거운 호응 속 조기 종료된 '대구로' 앱의 온누리상품권 결제 할인 프로모션도 오는 20일부터 재개된다.

행사 기간 중 온누리상품권 결제 시 20% 즉시 할인(최대 1만원)을 받을 수 있으며, 디지털 온누리상품권의 10% 충전 할인까지 더하면 최대 30%의 할인 혜택을 누릴 수 있다.

대구시는 이번 전통시장 사은행사에 이어, 오는 11월 3일부터 9일까지 골목상권 73개소에서도 1만원 이상 구매 고객에게 생활용품을 증정하는 사은행사를 추가로 진행할 예정이다.

박기환 대구시 경제국장은 "시민들의 일상과 밀접한 현장에서 소비가 활발히 이뤄질 수 있도록, 전통시장과 함께 다양한 행사를 마련했다"며, "이번 행사를 계기로 시민 여러분의 많은 관심과 참여 속에 지역경제가 다시 한번 활기를 되찾길 기대한다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자



