순천시, 카톡 친구 '루미 뚱이' 이모티콘 무료 배포

전남 순천시는 오는 15일 오후 2시부터 순천시청 카카오톡 채널을 추가한 '친구'를 대상으로 시 캐릭터 '루미 뚱이' 이모티콘을 무료 배포한다고 14일 밝혔다.

이번에 출시되는 '루미 뚱이' 이모티콘은 국내 대표적 콘텐츠 기업인 CJ ENM과 협력해 시 캐릭터 루미, 뚱이를 트렌드에 맞게 고도화를 거친 요정 버전을 활용했으며, 순천에 기반한 인스타툰 작가 '달고나'와 협업해 제작된 이모티콘 16종으로 구성됐다.

'루미 뚱이' 이모티콘은 카카오톡에서 '순천시청'을 검색한 뒤 채널을 추가하면 선착순 5만명까지 받을 수 있으며, 30일간 무료 사용이 가능하다.

한편 순천시청 카카오톡 채널을 추가하면 시정 소식, 문화예술 행사, 이벤트 정보 등 유용한 순천 소식들을 매주 목요일 정기적으로 제공받을 수 있다.

시 관계자는 "순천시가 새롭게 선보이는 '루미 뚱이' 요정버전 캐릭터가 많은 분의 일상 속에서 살아 숨 쉬는 캐릭터로 언제 어디서든지 사용되길 바란다"며 "앞으로도 다양한 SNS 콘텐츠를 통해 시민들과 다양한 방법으로 소통하겠다"고 전했다.





