본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

순천시, 카톡 친구 '루미 뚱이' 이모티콘 무료 배포

호남취재본부 이경환기자

입력2025.10.14 15:50

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

새로운 트렌드 맞춘 요정버전 출시

전남 순천시는 오는 15일 오후 2시부터 순천시청 카카오톡 채널을 추가한 '친구'를 대상으로 시 캐릭터 '루미 뚱이' 이모티콘을 무료 배포한다고 14일 밝혔다.

순천시가 최근 출시한 '루미 뚱이' 이모티콘. 순천시 제공

순천시가 최근 출시한 '루미 뚱이' 이모티콘. 순천시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번에 출시되는 '루미 뚱이' 이모티콘은 국내 대표적 콘텐츠 기업인 CJ ENM과 협력해 시 캐릭터 루미, 뚱이를 트렌드에 맞게 고도화를 거친 요정 버전을 활용했으며, 순천에 기반한 인스타툰 작가 '달고나'와 협업해 제작된 이모티콘 16종으로 구성됐다.


'루미 뚱이' 이모티콘은 카카오톡에서 '순천시청'을 검색한 뒤 채널을 추가하면 선착순 5만명까지 받을 수 있으며, 30일간 무료 사용이 가능하다.

한편 순천시청 카카오톡 채널을 추가하면 시정 소식, 문화예술 행사, 이벤트 정보 등 유용한 순천 소식들을 매주 목요일 정기적으로 제공받을 수 있다.


시 관계자는 "순천시가 새롭게 선보이는 '루미 뚱이' 요정버전 캐릭터가 많은 분의 일상 속에서 살아 숨 쉬는 캐릭터로 언제 어디서든지 사용되길 바란다"며 "앞으로도 다양한 SNS 콘텐츠를 통해 시민들과 다양한 방법으로 소통하겠다"고 전했다.




호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"장기 매매, 하루 한명 사망, 소각장 처리" 캄보디아 웬치 끔찍한 증언 "장기 매매, 하루 한명 사망, 소각장 처리" 캄보디... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"하와이보다 뜨겁다"…한국인 몰려가는 '세계 3위 섬'의 정체

'록시땅' 가성비 최악…그럼 바디워시 만족도 1위는?

“서랍 속 아이폰이 2천만원?” 수천만~수억원 은퇴자금 번다

"尹 부부, 프랑스 순방 때 반려견 머물 호텔 스위트룸 요구"

"진짜 징글징글하다" 공용주차장 바닥 뚫은 민폐 캠핑족 '공분'

천당 아래 분당, 분당 아래는 여기?…구축 아파트 경매 후끈

경찰, 이진숙 전 방통위원장 27일 3차 소환 조사

새로운 이슈 보기