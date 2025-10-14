본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

[2025국감]윤호중, 혐오 현수막·시위에 "심각하게 파악"

김영원기자

입력2025.10.14 15:21

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

정춘생 의원 행안위 국정감사 질의
"혐오 현수막 정당, 등록 요건 못 갖춰"
윤호중 "철저히 관리하고 단속할 것"

윤호중 행정안전부 장관은 '반중' 등 혐오 표현이 담긴 시위나 정당 현수막이 확산하는 데 대해 "심각하게 파악하고 있다"며 조치를 예고했다.


윤 장관은 14일 국회 행정안전위원회 국정감사에서 모스탄 교수 입국 당시 인천공항 점거 사건, '계엄 옹호' 내용을 담은 정당 현수막 등을 지적한 정춘생 조국혁신당 의원 질의에 이같이 답했다.

윤호중 행정안전부 장관이 14일 서울 여의도 국회에서 열린 행정안전위원회의 행정안전부 등 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. 2025.10.14 김현민 기자

윤호중 행정안전부 장관이 14일 서울 여의도 국회에서 열린 행정안전위원회의 행정안전부 등 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. 2025.10.14 김현민 기자

AD
원본보기 아이콘

정 의원은 "의원실에서 영등포구에 설치된 '내일로미래로' 정당의 현수막을 직접 조사한 결과 문래동에만 4개가 걸려 있다"며 "동별로 현수막을 2개 이상 설치할 수 없게 돼 있어 당장 철거할 수 있는데 모두 손 놓고 있는 것"이라고 지적했다.


이어 해당 정당들이 당사를 불법적으로 등록한 정황이 있다고 밝혔다. 정 의원은 "내일로미래로 정당이 선거관리위원회에 등록한 당사 중 대전시당, 세종시당, 충북도당, 충남도당, 경남도당은 모두 일반 가정집이고 경기도당은 상가"라며 "전부 가짜로 등록한 것"이라고 강조했다. 정당이 성립되려면 5개 이상의 시·도당을 갖춰야 한다.


정 의원은 황교안 전 국무총리가 대표인 '자유와혁신' 정당에 대해서도 "울산시당 주소는 교회이고 경북도당은 행정복지종합센터, 즉 동사무소가 등록돼 있다"며 "두 정당은 등록 요건 자체가 위헌이고 위법"이라고 비판했다.

윤 장관은 "해당 정당들의 등록 사항 진위 등을 명확히 파악할 수 있도록 하겠다"며 "철저하게 관리하고 단속하도록 하겠다"고 말했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"장기 매매, 하루 한명 사망, 소각장 처리" 캄보디아 웬치 끔찍한 증언 "장기 매매, 하루 한명 사망, 소각장 처리" 캄보디... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"하와이보다 뜨겁다"…한국인 몰려가는 '세계 3위 섬'의 정체

'록시땅' 가성비 최악…그럼 바디워시 만족도 1위는?

“서랍 속 아이폰이 2천만원?” 수천만~수억원 은퇴자금 번다

"尹 부부, 프랑스 순방 때 반려견 머물 호텔 스위트룸 요구"

"진짜 징글징글하다" 공용주차장 바닥 뚫은 민폐 캠핑족 '공분'

천당 아래 분당, 분당 아래는 여기?…구축 아파트 경매 후끈

경찰, 이진숙 전 방통위원장 27일 3차 소환 조사

새로운 이슈 보기