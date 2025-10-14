의정부시, 메모리얼 파크 조성 실시설계 용역 최종보고회 개최

김동근 시장 "자일동 생태마을 조성사업과 연계 의정부시 상징 거점으로 발전"

경기 의정부시(시장 김동근)는 14일 시청 소회의실에서 '의정부 메모리얼 파크 조성사업 기본 및 실시설계 용역' 최종보고회를 개최했다.

김동근 시장이 14일 시청 소회의실에서 '의정부 메모리얼 파크 조성사업 기본 및 실시설계용역' 최종보고회를 마친 뒤 참석자들과 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 보고회에는 시장과 시의원, 관계 공무원, 외부 전문가, 설계용역사 등 12명이 참석해 설계 용역의 최종 결과를 공유하고 다양한 의견을 나눴다.

의정부 메모리얼 파크는 자일동에 조성 중인 현충탑 광장 일대를 기존의 보훈행사 중심 공간에서, 시민이 일상적으로 찾고 머물 수 있는 열린 복합문화공간으로 조성하는 사업이다. 2026년 4월 개장을 목표로 올해 착공을 앞두고 있다.

김동근 시장은 "엄숙한 추모의 의미를 지니면서도 시민이 언제든 편하게 방문해 휴식할 수 있는 열린 공간으로 의정부 메모리얼 파크를 조성할 것"이라며 "자일동 생태마을 조성사업과 연계해 의정부시의 상징 거점으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>