광주인권사무소, 개소 20년 성과와 과제 짚는다

광주 첫 정책토론회…구제사례 공유

지역 인권거버넌스·보장체계 진단

국가인권위원회 광주인권사무소는 오는 15일 오후 3시 광주 전일빌딩 245 시민마루에서 정책토론회를 열고 개소 20년의 성과와 한계를 돌아본다. 이번 토론회는 향후 지역 인권보장체계 강화를 위한 과제를 진단하는 자리다.

광주인권사무소와 광주인권옹호기구협의회가 공동 주최하는 이번 행사는 광주지역에서 처음 열리는 정책토론회다. 협의회는 지난 6월 광주인권사무소를 비롯해 아동·노동·노인·장애인·옴부즈만 등 7개 권리구제기구가 참여해 꾸려졌다. 각 기관은 현장에서 겪은 사례와 고민을 공유한다.

토론회는 김기곤 광주발전연구원 부원장이 좌장을 맡아 3부로 진행된다. 1부는 '지역 권리구제기구의 역할과 과제 모색'을 주제로 박진우 광주인권사무소 조사팀장이 발제하고, 전진희 광주시 상임인권옴부즈맨, 박찬동 광주장애인권익옹호기관장, 김석환 광주노인보호전문기관 팀장, 김혜은 빛고을아동보호전문기관 부장, 정찬호 광주노동권익센터장이 발표한다.

2부는 '지역 인권거버넌스 구축의 성과와 과제'를 다룬다. 고애순 광주인권사무소 협력팀장이 발제하고, 최완욱 광주인권지기 활짝 상임활동가, 하리 인권교육연구소 뚜벅이 연구원, 박고형준 학벌없는사회시민모임 상임활동가가 토론에 나선다. 이어 종합토론이 진행된다.

3부는 전·현직 직원과 지역 인권업무 담당자, 인권옹호자들이 참여하는 '광주人 소통마당'으로 꾸며진다.





