카자흐 잠빌 필하모닉, '한·중앙아 문화의 날' 맞아 전통 선율 선보여

잠빌 카자흐스탄 국립 아카데믹 필하모닉 오케스트라가 '2025 한·중앙아 문화의 날'을 맞아 지난 4일과 6일, 양일간 광주와 서울에서 다채로운 공연 프로그램을 선보였다.

지난 6일 잠빌 카자흐스탄 국립 아카데믹 필하모닉 단원들이 카자흐 쿠이와 민요를 연주하고 있다. 주한 카자흐스탄 대사관.

이번 공연은 아시아문화전당, 한·중앙아협력포럼사무국, 한·중앙아 친선협회의 후원으로 개최됐다. 잠빌 카자흐스탄 국립 아카데믹 필하모닉 연주자들은 카자흐스탄의 전통 쿠이와 민요를 뛰어난 기량으로 선보였다. 또 전통과 현대 미학이 조화롭게 어우러진 '타르비야(Tarbiya)' 브랜드의 전통 의상 컬렉션이 관객들의 큰 관심을 끌었다. 패션쇼 참석자들은 카자흐스탄의 풍부한 문화유산과 생동감 넘치는 에너지를 느낄 수 있었다.

이번 행사에는 이종국 한·중앙아 협력포럼 사무국장, 김상욱 아시아문화전당 전당장, 이옥련 한·중앙아 친선협회 회장과 중앙아시아 각국 대사들이 참석했다. 누르갈리 아르스타노프 주한 카자흐스탄 대사는 환영사에서 "중앙아시아 국가들과 한국 간의 문화적 연계를 강화하는 것이 중요하다"며 "이러한 행사가 양 국민 간의 상호 이해와 우호 증진에 크게 기여할 것"이라고 밝혔다.

이종국 사무국장은 "중앙아시아와 한국 간의 문화 교류가 활발히 이루어지고 있다"며 "문화 교류가 서로의 풍부한 유산과 전통에 대한 인식을 높이는 데 중요한 역할을 하고 있다"고 평가했다. 김상욱 아시아문화전당 전당장도 이번 교류 수준을 높이 평가하며 아시아 각국 국민들이 서로를 더 잘 이해하고 인식을 넓히는 데 있어 이 같은 문화행사의 중요성을 강조했다.





