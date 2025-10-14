본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
여성포럼
지식포켓
AK라디오

공연·전시

카자흐 잠빌 필하모닉, '한·중앙아 문화의 날' 맞아 전통 선율 선보여

이승형기자

입력2025.10.14 10:13

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전통과 현대의 조화…음악·패션으로 문화 교류

잠빌 카자흐스탄 국립 아카데믹 필하모닉 오케스트라가 '2025 한·중앙아 문화의 날'을 맞아 지난 4일과 6일, 양일간 광주와 서울에서 다채로운 공연 프로그램을 선보였다.


지난 6일 잠빌 카자흐스탄 국립 아카데믹 필하모닉 단원들이 카자흐 쿠이와 민요를 연주하고 있다. 주한 카자흐스탄 대사관.

지난 6일 잠빌 카자흐스탄 국립 아카데믹 필하모닉 단원들이 카자흐 쿠이와 민요를 연주하고 있다. 주한 카자흐스탄 대사관.

AD
원본보기 아이콘

이번 공연은 아시아문화전당, 한·중앙아협력포럼사무국, 한·중앙아 친선협회의 후원으로 개최됐다. 잠빌 카자흐스탄 국립 아카데믹 필하모닉 연주자들은 카자흐스탄의 전통 쿠이와 민요를 뛰어난 기량으로 선보였다. 또 전통과 현대 미학이 조화롭게 어우러진 '타르비야(Tarbiya)' 브랜드의 전통 의상 컬렉션이 관객들의 큰 관심을 끌었다. 패션쇼 참석자들은 카자흐스탄의 풍부한 문화유산과 생동감 넘치는 에너지를 느낄 수 있었다.

이번 행사에는 이종국 한·중앙아 협력포럼 사무국장, 김상욱 아시아문화전당 전당장, 이옥련 한·중앙아 친선협회 회장과 중앙아시아 각국 대사들이 참석했다. 누르갈리 아르스타노프 주한 카자흐스탄 대사는 환영사에서 "중앙아시아 국가들과 한국 간의 문화적 연계를 강화하는 것이 중요하다"며 "이러한 행사가 양 국민 간의 상호 이해와 우호 증진에 크게 기여할 것"이라고 밝혔다.


이종국 사무국장은 "중앙아시아와 한국 간의 문화 교류가 활발히 이루어지고 있다"며 "문화 교류가 서로의 풍부한 유산과 전통에 대한 인식을 높이는 데 중요한 역할을 하고 있다"고 평가했다. 김상욱 아시아문화전당 전당장도 이번 교류 수준을 높이 평가하며 아시아 각국 국민들이 서로를 더 잘 이해하고 인식을 넓히는 데 있어 이 같은 문화행사의 중요성을 강조했다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"미국 공장에 가기 싫어요" 싸늘…LG엔솔 협력사는 '사다리게임' 파견까지 "미국 공장에 가기 싫어요" 싸늘…LG엔솔 협력사는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"진짜 징글징글하다" 공용주차장 바닥 뚫은 민폐 캠핑족 '공분'

'구형 아이폰 어디있나' 집안 뒤지는 미국인들…"잘 팔면 수 억원 대박"

인구 52만 아프리카 섬나라의 기적…사상 첫 월드컵 본선 진출

"역사상 가장 큰 금융 위기 올 것현금 보유 대신 '이것' 모아야"

"결혼했지만 신고는 아직" 10년 새 두 배 쑥…이유는 집 때문

"서울 아파트 매물이 사라진다"…'규제신호'에 2년 내 최저치

전쟁인접국 찾는 서울시… 실전형 드론방어체계 구축 본격화

새로운 이슈 보기