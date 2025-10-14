농협 계열사 시드머니 250억 투자…'성장주도코리아 펀드' 나온다

NH-Amundi자산운용, 대한민국 대전환 수혜 기업 선별

AX·CX·GX 3대 대전환 중심 구조적 성장 산업에 투자



NH-Amundi자산운용이 한국 산업의 구조적 대전환을 겨냥한 '성장주도코리아 펀드'를 출시했다. 정부의 '코스피 5000' 비전과 자본시장 제도 개혁이 본격화하는 가운데 성장을 주도할 수 있는 산업군에 투자하는 상품으로 팀 기반 액티브 운용을 통해 이를 주도할 국내 최선호 기업에 선별 투자한다. 인공지능(AI) 대전환, 자본시장 대전환, 친환경 대전환을 한국 경제의 구조적 성장 동력으로 규정했다.

NH-Amundi자산운용은 14일 서울 여의도 금융투자협회에서 기자간담회를 열고 성장주도코리아 펀드의 출시 배경과 운용 전략을 공개했다.

길정섭 NH-Amundi자산운용 대표는 "정부가 코스피 5000 시대를 국가적 비전으로 제시하며 한국 자본시장의 도약을 강력히 추진하고 있다"며 "이러한 변화의 흐름 속에서 한국 경제의 미래 성장 동력을 발굴하고 정부 정책의 수혜가 예상되는 기업에 투자하는 상품을 준비했다"고 말했다.

이어 "농협상호금융, NH농협은행, NH투자증권에서 성장주도 코리아 펀드에 총 250억원의 시드머니 투자를 결정했다"라며 "그룹의 계열사 자금을 직접 투입해 책임운용에 임하겠다는 의지 표명"이라고 덧붙였다.

◆AX·CX·GX 3대 대전환, 한국 경제의 새 동력

성장주도 코리아 펀드 전략 발표는 주식운용부문을 총괄하는 박진호 NH-Amundi자산운용 주식운용부문장이 맡았다. 그는 우리나라가 AI 대전환(AX), 자본시장 대전환(CX), 친환경 대전환(GX)이라는 세 축의 대전환 국면에 들어섰다고 진단했다.

AX는 AI의 발전과 확산으로 대표되는 산업 전환이다. AI 기술은 생성형 단계를 넘어 에이전트, 나아가 피지컬 AI 단계로 진화하고 있으며 연산 및 토큰 수요가 폭발적으로 증가하고 있다. 지난해 2559조개에 불과했던 토큰 수요는 오는 2030년까지 연평균 334% 성장해 1경7079조개에 달할 것으로 예상된다. 고대역폭메모리(HBM)를 비롯한 AI 반도체, 서버·전력 인프라 등 관련 플랫폼 전반의 중요성이 주목받고 있다.

자본시장 대전환(CX)은 기업의 밸류업 정책, 상법 개정, 배당 확대 등 거버넌스 개선과 함께, 금융기관의 모험자본 공급 확대를 통해 한국 자본시장 전반의 체질을 바꾸는 변화다.

친환경 대전환(GX)은 전력수요 급증과 탄소중립 기조 속에서 원자력·신재생·ESS·전력망 투자가 동시다발적으로 확대되는 추세를 뜻한다.

박진호 주식운용부문장은 "새 정부의 규제 완화, 인프라 확충 정책 등으로 기업 성장 환경이 개선되면서 글로벌 공급망에서 핵심 역할을 수행하는 한국 산업에 장기 성장 모멘텀을 제공할 것으로 기대된다"고 설명했다. 이어 "구조적 성장 산업에 폭넓게 분산 투자하면서도 산업 내 경쟁구도 분석을 통해 업종별 최선호주를 선별하는 전략을 사용할 것"이라고 덧붙였다.

◆산업별 경쟁력 분석 통한 '최선호주 선별 투자'

성장주도코리아 펀드는 3대 대전환 수혜가 예상되는 AI 반도체 및 인프라, 방산, 조선, 에너지, 자본시장 선진화 관련 산업군에 투자한다. 각 산업군 내에서 글로벌 경쟁력과 성장성을 갖춘 업종별 최선호주를 선별해 집중 투자하는 전략을 구사한다.

AI 반도체 및 인프라 부문에서는 HBM과 AI 반도체 패키징, 고성능 서버용 다층 인쇄회로기판(MLB) 생산 기업 등이 투자 대상이다. 국내 기업은 엔비디아, 구글, 마이크로소프트 등 주요 빅테크 기업과 장기계약을 체결할 정도로 기술력을 인정받고 있다. 전력 인프라 분야에서는 변압기, 차단기 등 고전압 및 특수 전력기기 생산 기업과 AI 소프트웨어 플랫폼 기업들도 포트폴리오에 포함된다.

방산 부문은 지정학적 리스크 확대에 따른 글로벌 국방비 증액 추세의 수혜가 예상된다. 북대서양조약기구(NATO) 회원국들의 국내총생산(GDP) 대비 국방비 지출이 권고 수준인 5%에 미달하면서 향후 약 6900억 달러(약 960조원)의 추가 국방비 지출이 전망된다. 한국 방산 기업은 K9 자주포, K2 전차, 레드백 장갑차 등 우수한 성능과 가격 경쟁력을 앞세워 폴란드, 루마니아, 호주 등에 대규모 수출 계약을 체결하며 글로벌 시장을 확장하고 있다.

조선 부문은 LNG 수송 수요 급증과 해상 물동량 확대, 군함 건조 등 방산 수요가 맞물리며 호황기를 맞고 있다. 글로벌 LNG 수송선 수요는 2028년 이후 연간 300~400척이 부족할 것으로 전망된다. 한국 조선사들은 LNG 수송선, 컨테이너선, 해양플랜트, 군함 등에서 세계 최고 수준의 건조 능력을 보유하고 있다. 미국의 조선업 부흥 프로젝트(MASGA) 추진으로 추가 수혜도 기대된다.

에너지 부문에서는 원자력, 태양광, ESS 등 신재생에너지 전 분야의 기업들이 투자 대상이다. 글로벌 빅테크의 원전 투자 확대와 각국 정부의 탄소중립 정책이 맞물리면서 에너지 인프라 투자가 급증하고 있다. 국내 기업들은 원자력 발전소 건설부터 소형모듈원자로(SMR) 개발, 태양광 패널, ESS 시스템까지 에너지 밸류체인 전반에서 경쟁력을 확보하고 있다.

자본시장 선진화 수혜주로는 대기업 지주사 및 계열사들이 있다. 상법 개정에 따른 주주권익 향상과 배당 확대, 사업구조 개편을 통한 수익성 개선 등으로 기업가치 재평가가 기대되는 기업들이다.

NH-Amundi자산운용은 해당 산업군 내 종목 선별을 운용조직과 리서치조직의 긴밀한 협업을 통해 진행한다. 팀 기반 액티브 운용 방식을 채택해 산업 내 경쟁구도를 면밀히 분석하고 업종별 최선호주를 선별한다. 단순히 성장 산업에 분산 투자하는 것이 아니라 각 산업 내에서 경쟁력이 가장 우수한 기업에 투자하는 '선택과 집중' 전략이다.

박진호 부문장은 "리서치와 운용조직의 협업을 통해 도출된 다양한 모델 포트폴리오를 활용해 시장 변화에 대응해 나갈 것"이라며 "대한민국 대전환의 수혜를 성장주도 코리아 펀드를 통해 투자자들에게 돌려드리는 것이 목표"라고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>