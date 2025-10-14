"월 100만원 벌이도 없어, 제발 오지마" 올해만 50건 구조한 선교사 호소

"시아누크빌, 보이스피싱 등 범죄조직 기승"

캄보디아에서 취업 사기를 당한 한인을 수십명 구조한 한 선교사가 현지에는 젊은 한국인들이 일할만한 일자리가 없다며 취업을 미끼로 한 유혹에 속지 말라고 당부했다.

캄보디아 시아누크빌 교민회장인 오창수 선교사는 13일 YTN라디오 '김준우의 뉴스정면승부'에서 "제발 캄보디아에 오지 말라고 당부하고 싶다"며 "한국 사람들이 천만원이 아니라 천 불도 벌 수 있는 직장이 거의 없다"고 했다.

오 선교사는 "(취업 미끼에) 혹해서 동남아까지 와서 강제적으로 갇혀 날마다 고문당하고 뚜드려 맞는다"며 "대한민국 친구들을 구출하는 것도 중요하지만 대한민국 청년들이 캄보디아에 오지 않는 것이 중요하다고 본다"고 말했다.

그는 "이전에는 10여건 정도 구조를 했는데 지난해엔 3~40건, 올해는 벌써 50건 넘는 구조가 진행됐다"며 "그 사람들이 대부분이 다 취업 사기로 캄보디아로 온 사람들"이라고 했다.

오 선교사는 각종 구인·구직 사이트에서 '캄보디아에서 수천만원을 벌 수 있다'는 내용의 광고는 모두 거짓이라며 "캄보디아 같은 저개발 국가에서 천만원을 한 달에 벌 수 있는 직업이 어디 있겠나, 사실적으로는 벌 수 없는 구조인데 사실은 다 그 사기에 속아서 오고 있다"고 지적했다.

시아누크빌 지역은 캄보디아의 제2 도시로, 항구를 낀 휴양 도시였다. 하지만 중국의 일대일로 프로젝트가 시작되면서 분위기가 바뀌기 시작했는데, 대규모 중국 자본이 유입되면서 카지노 등이 세워졌고 이와 함께 중국 범죄조직이 본격적으로 유입되기 시작했다.

오 선교사는 "중국 자본이 들어와서 카지노까지 같이 만들었다"며 "모든 카지노 호텔, 카지노 건물마다 중국 마피아들이 10명, 20명 작게는 많게는 수십 명씩 있다고 봐야 한다"고 전했다. 이어 "시아누크빌은 지금 전 세계에서 카지노가 제일 많은 도시다. 약 200군데 가까운 곳이 돌아가고 있다"며 "라스베이거스와 마카오를 합친 것보다도 훨씬 더 많은 카지노 숫자가 있는 것"이라고 했다.

이어 "코로나19 전후로 캄보디아로 범죄조직이 늘었다"며 "보이스피싱, 주식 사기 리딩방, 로맨스 스캠 같은 온라인으로 할 수 있는 모든 범죄가 캄보디아나 제가 있는 남부 항구 도시 시아누크빌 안에서 이뤄지고 있다"고 설명했다.

오 선교사는 "요즘은 인도나 방글라데시, 파키스탄 사람까지 와서 보이스피싱이나 온라인 사기 범죄를 형성하고 있는 중"이라며 "한국 사람의 몸값이 제일 비싼데, 한국인들이 보이스 피싱으로 얻는 수익이 크기 때문"이라고 했다. 이어 "중국인들은 처음에는 한국인을 2000~3000달러(약 285만~430만원)에 넘기지만, 이후에는 1만5000달러(약 2140만원) 안팎에 되팔고 있다"며 인신매매가 진행되고 있다고 했다.

오 선교사는 캄보디아 현지 경찰에게는 한국 경찰만큼의 움직임을 기대하기 어렵다며 "코리안데스크가 설치돼서 경찰 공권력이 캄보디아 경찰 등과 같이 합동으로 일을 할 수 있다면, 아마 어느 정도는 캄보디아 내에 있는 어떤 여러 가지 보이스피싱이랄지 여러 가지 범죄들이 어느 정도 근절될 것이라고 본다"고 했다.





