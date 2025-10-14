신세계까사, 잠실 입주박람회 사전 특별 프로모션

사전 등록 마친 고객에 입주할인 혜택
신세계까사가 서울 송파구 소재 대단지 신규 입주 고객을 겨냥한 특별 프로모션을 진행한다고 14일 밝혔다.
'잠실 래미안아이파크' '잠실 르엘' 두 단지가 11월 입주박람회를 준비 중인 가운데 한 달가량 앞서 까사미아 잠실점을 중심으로 박람회 사전 행사를 마련한다는 방침이다.
까사미아 캄포 구스 50 클래식. 신세계까사
까사미아 잠실점에 방문해 해당 단지 입주박람회 사전 등록을 마친 고객들에게는 기본 10% 입주 할인 외 구매 금액별 5% 상당의 신세계상품권을 지급한다. 구매 금액에 따라 까사미아와 마테라소 매장에서 현금처럼 사용 가능한 포인트를 최대 3% 추가 적립해준다. 상담만 받아도 스타벅스 음료교환권을 증정하는 등 다양한 이벤트도 진행한다.
한편 신세계까사는 입주 고객들을 대상으로 가상현실(VR) 시스템을 통한 단지별 전문 인테리어 상담 서비스를 진행하고 있다. 신세계까사의 가구를 가상 공간에서 직접 배치해보며 인테리어 톤앤무드를 한눈에 파악할 수 있어 고객의 빠른 의사결정이 가능하다.
신세계까사 관계자는 "최근 서울·수도권 하이엔드 신규 입주 단지가 주목받고 있는 만큼 고급 인테리어 수요를 선점하기 위해 총력을 다할 것"이라고 말했다.
이성민 기자 minute@asiae.co.kr
