원주시, ‘성공사례로 보는 소상공인 경제포럼’ 16일 개최

원주시와 강원특별자치도는 오는 16일 오후 2시 빌라드아모르 원주에서 제4회 '성공사례로 보는 소상공인 경제포럼'을 개최한다.

소상공인 경제포럼은 지속되는 경기 침체와 어려운 경제 환경 속에서 강원 지역 소상공인들이 겪는 현장의 애로사항을 공유하고, 지역경제 활성화 전략을 함께 모색하기 위해 마련됐다.

이번 포럼은 '작은 습관 하나로 미래를 바꾼다'를 주제로 진행되며, 석봉토스트 김석봉 대표가 '미래를 뛰게 하는 세 가지 디자인' 특강을 통해 창업 성공사례를 소개한다. 또한 백년소공인 시온산업사와 77만 구독자를 보유한 유튜버 '밥상차려주는 남자'의 소상공인 우수사례도 공유하는 뜻깊은 자리가 될 예정이다.

한편 원주시는 이번 4회차 포럼을 끝으로 지난 7월부터 소상공인의 안정적인 경영환경 조성과 지역경제 활성화를 위해 진행해 온 경제포럼을 마무리한다.

원강수 원주시장은 "이번 경제포럼이 지역경제의 핵심인 소상공인의 안정적인 경영과 지속 가능한 성장에 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 소상공인 지원을 위한 다양한 정책과 협력 사업 추진에 힘쓰겠다"고 말했다.





