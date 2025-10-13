본문 바로가기
연천군, 세계 구석기엑스포 성공개최 염원 담아 응원 행사

이종구기자

입력2025.10.13 16:50

경기 연천군은 왕징면 스무스장거리 노래자랑 한마당 현장에서 '2029 연천세계구석기 엑스포'의 성공적인 개최를 염원하는 특별 응원 행사를 진행했다고 13일 밝혔다.

연천군청 전경. 연천군 제공

이날 주민들은 행사장에서 '구석기 유적의 세계적 가치, 연천에서 빛나다!'라는 슬로건이 담긴 현수막을 들고 응원전을 펼쳤다.


연천군은 2029 연천 세계 구석기엑스포 개최를 목표로 구석기엑스포 TF를 신설해 행사 준비에 박차를 가하고 있다. 이번 축제 현장에서의 응원 행사를 통해 엑스포에 대한 지역사회의 관심과 지지를 다시 한번 확인하는 계기가 됐다.

김덕현 연천군수는 "2029년 연천 세계 구석기 엑스포를 군민과 함께 반드시 성공적으로 추진하겠다"며 "앞으로도 군민들의 참여와 응원을 바탕으로 연천을 세계적인 역사·문화도시로 도약시키겠다"고 말했다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
