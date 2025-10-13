'강원이&특별이 감자칩' 출시…도 캐릭터-지역 농산물 만나 '상생 한 봉지'

강원도·롯데마트·해태제과 협업

16일부터 전국 롯데마트-슈퍼·세븐일레븐서 판매

강원특별자치도(도지사 김진태)는 오는 16일 도 대표 캐릭터 '강원이·특별이'를 활용한 강원 옥수수맛 생생감자칩(이하 강원감자칩)을 전국에 출시한다고 13일 밝혔다.

상품이미지. 강원특별자치도 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 제품은 강원의 신선한 감자와 옥수수, 해태제과의 기술력, 롯데마트의 유통망, 그리고 도 캐릭터 강원이·특별이의 유쾌한 매력이 만나 탄생한 지역상생 상품이다.

해태제과는 평창을 비롯한 도내 농가에서 생산한 햇감자 75t과 강원산 옥수수를 수매해 고소하고 담백한 옥수수맛 레시피를 개발했으며, 원주 문막공장에서 총 18만 봉을 생산해 전국 롯데마트(106개), 롯데슈퍼(350개), 세븐일레븐 편의점을 통해 만나볼 수 있다.

이번 협업은 롯데마트의 제안으로 시작됐다. 지역 농산물을 활용한 상생형 상품을 만들자는 취지에 뜻을 모아 지난 7월부터 공동기획을 추진, 8월에 최종 레시피를 완성하고 생산에 돌입했다. 도는 내년부터 생산 물량을 확대해 강원 농산물 소비 촉진과 지역 브랜드 가치 제고로 이어가겠다는 방침이다.

강원감자칩은 '강원이네 야채가게' 독립매대에서 선보인다. 출시 기념으로 매대 내 상품을 5000원 이상 구매한 고객에게 경품 응모권을 제공하며, 추첨을 통해 도내 리조트 숙박권과 강원이·특별이 한정판 굿즈를 증정한다.

또한, 도와 롯데마트, 해태제과는 감자칩 출시를 기념해 SNS·유튜브 등 온라인 홍보 캠페인을 공동 추진한다. 특히 17일부터 19일까지 열리는 춘천 애니토이페스티벌에서는 강원이·특별이 감자칩 홍보부스를 운영해 시식이벤트, 포토존, 한정 굿즈 증정 등 풍성한 즐길거리를 선보일 예정이다.

김진태 도지사는 "이번 제품은 올해 수확한 강원도산 햇감자로 만든 감자칩"이라며 "농가 판로 확대, 기업 매출 증대, 도 홍보 효과까지 일석삼조의 성과를 기대한다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>