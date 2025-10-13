구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 13일 국회에서 열린 기획재정위원회 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"점심값 너무 비싸 굶어요" 직장인 한숨에…5000원... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 구윤철 "부동산 세제는 최후의 수단"
2025년 10월 13일(월)
구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 13일 국회에서 열린 기획재정위원회 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"점심값 너무 비싸 굶어요" 직장인 한숨에…5000원 뷔페 선보인 日 기업
'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래
'기발하네' 외신도 놀랐다…밤만 되면 나타난다는 'K경찰' 홀로그램
몰디브·하와이 제치고 세계 3위…한국인도 몰려가는 '아시아 최고의 섬'
"올해 최고 발명품" 극찬…LG전자에서 내놓은 신박한 제품 뭐길래
"역사상 가장 큰 금융 위기 올 것현금 보유 대신 '이것' 모아야"
'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래
"군의관 안 갈래요" 8월까지 의대생2838명 현역 입대…역대 최다
'美통상 압박' 피할래…유럽서 새 판 짜는 'K-푸드'
'별일 없다' 부모 말에 떠난 경찰그 누구도 믿을 수 없었다