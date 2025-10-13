본문 바로가기
Dim영역
정치
여성포럼
지식포켓
AK라디오

국방·외교

SM그룹, 보훈기부금 5억원 전달…보훈가족 복지사업에 활용

유제훈기자

입력2025.10.13 14:27

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

SM그룹이 광복 제80주년을 맞아 독립유공자 후손 등 보훈 가족의 예우 및 복지증진을 위해 보훈 기부금 5억원을 전달했다.

SM그룹, 보훈기부금 5억원 전달…보훈가족 복지사업에 활용
AD
원본보기 아이콘

국가보훈부는 13일 오전 세종 정부세종청사에서 권오을 장관과 우오현 회장이 참석한 가운데 보훈 기부금 전달식을 개최했다고 밝혔다. 이날 전달된 기부금은 독립유공자 후손, 국가유공자 및 유가족 등 보훈 가족의 생활 안정을 위한 다양한 복지사업에 사용될 예정이다.


권 장관은 "이번 SM그룹의 기부 참여는 국가를 위해 헌신한 국가유공자와 그 유족분들의 건강한 노후와 일상생활에 필요한 복지지원에 큰 도움이 될 것"이라며 "이번 기부가 국가와 국민을 위해 희생·헌신하신 분 들에 대한 사회적 관심을 높이고, 더 많은 민간의 참여를 통한 '1기업 1보훈 문화' 확산과 정착을 끌어내는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.

한편 보훈부는 보훈 가족을 위한 다양한 복지사업에 많은 국민들이 참여할 수 있도록 '모두의 보훈' 드림 기부 홈페이지를 운영하는 등 보훈 기부문화 확산을 추진 중이다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래 '제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"역사상 가장 큰 금융 위기 올 것현금 보유 대신 '이것' 모아야"

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래

'K스테이'도 뜬다

"군의관 안 갈래요" 8월까지 의대생2838명 현역 입대…역대 최다

'美통상 압박' 피할래…유럽서 새 판 짜는 'K-푸드'

'별일 없다' 부모 말에 떠난 경찰그 누구도 믿을 수 없었다

대치 은마, 용적률 특례 받고 30% 공공분양…오세훈 "속도에 목숨 건다"

새로운 이슈 보기